Matej spal 12 hodín denne a aj tak nevládal. Vážnu diagnózu prezradili oči

Matejovi (34) sa postupne zhoršoval zrak. Pripisoval to práci za počítačom a bál sa, že má sivý zákal. No skutočná diagnóza bola ukrytá hlbšie.

Celý život mal Matej pocit, že ide do kopca. „S úžasom som našiel nejaké staré texty, kde o tom píšem. Prečo je pre mňa všetko také ťažké?“ povie mi môj malý veľký brat po tom, čo s ľahkosťou zdoláme dve poschodia k jeho bytu a ja si spomeniem na jeho tínedžerské hiphopové obdobie. „Iní chalani zvládali všetko ľahšie, nerozumel som tomu. Doktorka mi však povedala, že nádor mohol rásť aj pätnásť rokov. Môžno preto. Už v puberte som mohol mať minimum testosterónu,“ privíta ma v izbe mocným objatím. Mocným ako vždy, no predsa iným. Istejším.

Spal a spal

Smrkne, pred dvoma dňami musel zaľahnúť. S nádchou. Malina oproti dvom letným týždňom, ktoré mohli jeho život prevrátiť naruby. Pre tú vec v jeho hlave. „Mával som výborný zrak. Postupne sa mi zhoršoval, výraznejšie tri mesiace a rapídne posledné tri týždne. Nevidel som okraje zorného poľa. V práci na počítači som mal nastavený najväčší font písma, aj tak som mal problém čítať. A bol som veľmi unavený. Spal som aj dvanásť hodín, po dvoch hodinách bdenia by som spal zas. Makal som, hecoval sa, ale šiel som proti sebe,“ vraví a myslí na firmu s počítačovými hrami, ktorú práve s kamošom zdarne rozbiehali.

Ja zas na to, ako si nikto z rodiny nič nevšimol. Až teraz sa mi vybaví pár rodinných osláv, na ktorých si musel zdriemnuť. „Myslel som si, že mám sivý zákal, desilo ma to. Očná lekárka však po vyšetrení medzi rečou spomenula podozrenie na tumor, ktorý tlačí na očné nervy. Z kliniky som vyšiel ako v mrákotách. Ja mám tumor? Koniec práce, budem invalid? Veď ja sa tak zdravo stravujem!“

Tlačí na oči

Na šok nebol čas. Tlačil. Nasledoval vír lekárskych prehliadok a úloh. Obvodná, neurologička, objednať sa na magnetickú rezonanciu. „Všade, kam som volal či písal, mali najbližší termín o tri mesiace. To bolo hrozne neskoro. V tom čase som už mal problém riešiť čokoľvek cez internet, našťastie sa toho ujala najstaršia sestra. ,Emerko‘ mi v Nitre vybavila na druhý týždeň,“ vydýchli sme si všetci. Z výsledkov už veľmi nie – adenóm na hypofýze. V ľudskej reči ešte desivejšie, nádor v podmozgovej žľaze. Nasledovalo vyšetrenie na neurochirurgii na Kramároch.

„Tumor dorástol do takých rozmerov, že začal omínať očné nervy. Tie sa krížia presne nad hypofýzou. Preto sa to tak náhle zhoršilo. A hneď to na mne videl aj prijímajúci doktor. Všimol si, že som bledý, mám málo ochlpenia, belšie miesta pod očami. Chceli si ma tam nechať. Vtedy mi to naozaj došlo. Ja skončím v nemocnici,“ prezrádza mi aktívny športovec, ako ťažko sa s touto predstavou zmieroval.

Hormóny samovrahov

No vzal to chlapsky. „Jasné, že mi napadlo, čo ak prídem o zrak, budú ma operovať, odíde mi reč, do konca života budem na liekoch. Ale prevládla vo mne moja nátura. Bol som rád, že vôbec budem žiť. Ak je problém, jediné, čo mi ostáva, je byť. Navonok som bol v pohode,“ usmieva sa pri spomienke na časy na neurochirurgickom oddelení. Z introverta sa stal extrovert, snažil sa dvíhať náladu ďalším pacientom po náročných operáciách. Nudu zaháňal „klikovaním“ na balkóne a čakal na termín, kedy ho budú rezať. „Potom prišla endokrinologička s výsledkami z krvi. Oznámila mi, že testosterón mám na úrovni desaťročného chlapca, hormóny šťastia či štítnej žľazy v stopových množstvách. Že s mojím hormonálnym profilom sú ľudia zväčša v hlbokých depresiách, na samovraždu,“ krúti hlavou a spolu neveríme, že hovorí o mojom zábavnom a pojašenom bratovi.

„Vraj nikdy nemala takého pacienta, ako som ja. Nerozumela, ako som sa doteraz nemohol cítiť zle. No ja som vždy veľa športoval, zápasil, bicykloval, robil som to, čo ma baví. To mi celý čas dopĺňalo pocity šťastia,“ vysvetľuje mi a načahuje sa po troch škatuľkách tabletiek od endokrinologičky. Hormóny štítnej žľazy, ktoré sa doteraz netvorili pre nádor, a ďalšie na utlmenie zvýšenej tvorby prolaktínu, za ktorú mohol takisto nádor. Po vyšetreniach sa javil ako veľký a prekrvený, operácia by bola riskantná. Ak zaberú lieky, môže sa jej vyhnúť. Zraku sa malo uľaviť už po pár dňoch, po mesiacoch by mohol opäť viesť normálny život.

Pár dní zvládol

Päť dní. Nakoniec len toľko trvalo, kým Matej po týždňoch konečne zaostril. „V ten deň ma viezli do Ružinova na očné. Už vtedy som sa cítil lepšie. A v čakárni som zrazu prečítal leták. Neveril som, no videl som aj ordinačné hodiny lekárky na dverách. A konečne aj esemesky od rodiny. Nenamýšľal som si to, potvrdilo to aj vyšetrenie,“ spomína na chvíľu, keď si hmatateľne uvedomil, že lieky pomáhajú. A krátko po prepustení z nemocnice zistil, že nielen očiam. „Mal som taký nový pocit. Eufória, sebavedomie, energia, sústredenosť. Až vtedy som zistil, čo je život. Takto žijú tí ľudia, o ktorých som predtým písal. Roky som hľadal oporu niekde inde. No mne len chýbali hormóny. Ak sú v pohode, ste v pohode aj vy a nemusíte pre to nič robiť,“ uškrnie sa a zahryzne do zeleninového šalátu.

Testosterón si zatiaľ nemôže dopĺňať liekmi, znižoval by účinok liečby tumoru. Tie, čo majú zmenšiť nádor, majú prednosť. No vie, aké dobroty si do jedla primiešať, aby tvorbu testosterónu trochu podporil - semiačka chia, špenát, tuniaka, vymenúva len hŕstku z nich. Mäsa príliš neje, kačicu si však na jeseň neodoprie.

Chirurgovia sú opatrní

Matejov stav sa závratne zlepšil dva týždne po stanovení diagnózy a päť dní po prvom užití liekov jeho testosterón dosiahol takmer spodnú normu a nádor prolaktinóm sa zmenšil o jeden a pol milimetra. Zatiaľ. Či sa hýbe ďalej, to ukážu kontrolné vyšetrenia magnetickou rezonanciou o pár mesiacov. Od toho bude závisieť, či mladý muž predsa len nebude musieť ísť pod nôž. Hoci veľmi dobre reaguje na liečbu a je pravdepodobné, že bude i ďalej, chirurgovia sú v jeho prípade opatrní a operáciu stále nevylučujú. V medicíne je totiž možné všetko.

