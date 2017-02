Obdivuhodná zmena: Bol nešťastný a chorý, dnes je chudší o 45 kíl a pomáha iným

Mladý Kanaďan tvrdí, že chudnúť len kvôli sebe, je sebecké. Rozhodol sa preto pomáhať druhým. Oplatilo sa.

FOTO VNÚTRI: Czoborová ako horká čokoláda: Zori, preboha, to si sa koľko škvarila na tom slnku?

Viac vo FOTOGALÉRII.

Mnohí s radosťou spomínajú na svoju mladosť, Benov prípad to však nie je. Po 20-tke sa prejedal, nemal dostatok pohybu a vážil 115 kíl. Nezdravý životný štýl si osvojil natoľko, že sa s ním ťahal až do 32 rokov. „Bol som učebnicový príklad nezdravo vyzerajúceho muža,“ konštatuje Kanaďan.

Jedol som z nudy: Jozefova premena za polroka vyráža dych! Toto mu pomohlo

Učebnicový jedák

Mladík prešiel odvtedy veľkou životnou zmenou. Časy, keď bol obézny, považuje za „obdobie sebadeštrukcie". „Nedokázal som už ani vyjsť po schodoch bez toho, aby som sa zadýchal," dodáva znechutene. Motivácia zmeniť telo aj návyky však u Bena neprišli zo dňa na deň. V roku 2014 presťahoval do Toronta a nastúpil do novej práce. Vtedy už jeho pohár trpezlivosti pretiekol. Noví kolegovia boli totiž vo vynikajúcej fyzickej forme. „To bol posledný kopanec do zadku, ktorý som potreboval, aby som svoj život zmenil."

Ďalší príbeh: Moje telo sa vzbúrilo! Jana zhodila 14 kíl, no pevnú vôľu nepotrebovala

Inšpirácia z rádia

Samozrejme, ako každý človek, ktorý chce chudnúť a zdravo jesť, aj Kanaďan spočiatku tápal. Nevedel sa rozhodnúť, ako začať. Potom si spomenul na rozhovor v rádiu, kde odborníčka na biomechaniku, Katy Bowmanová, radila poslucháčom, aby jednoducho vstali zo stoličky a začali chodiť. „Keďže som v minulosti veľakrát skúšal chudnúť a nikdy som neuspel, chcel som sa dať na niečo, v čom by som mohol dlhodobo zotrvať," načrtáva mladík, ako si postupne vybudoval vzťah k chôdzi. Chudnúť začal v roku 2015. A jeho novoročné predsavzatie? Prejsť 2015 kilometrov.

Sledujte VIDEO: Trpký osud prekonala výzvami. Sledujte 365 dní premeny v inú ženu

Tisíc sendvičov

Ben sa vďaka chôdzi zbavil neuveriteľných 45 kilogramov a dnes vyzerá ako celkom iný človek. Čas si pri nej krátil počúvaním rozhovorov v rádiu. Okrem pohybu začal používať aj mobilnú aplikáciu na rátanie príjmu živín a spálených kalórií. Kanaďan však nechcel stratiť motiváciu a preto sa rozhodol pre ďalšiu zmenu – pri chôdzi zároveň pomáhal. Na dlhé trasy si brával balenie vlastnoručne vyrobených sendvičov s arašidovým maslom, ktoré potom rozdával na ulici sociálne slabším.

Cez 5000 kilometrov

V roku 2015 prešiel Ben Pobjoy neuveriteľných 5793 kilometrov a sociálne slabším rozdal dokopy 1000 sendvičov. „Vlani som prešiel o 1600 kilometrov viac a pridal som aj box a plávanie. Takto sa mi podarilo schudnúť už takmer 50 kíl," uzatvára mladík, ktorý vie, že občas netreba hľadať motiváciu len v sebe, ale aj v okolí. „Začnite jedným krokom a pokračujte," dodáva motivačne na záver.

Aj pre vás máme šancu na zmenu! Zdravie vás dostane Z gauča na maratón​. Viac TU!