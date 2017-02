Takto nás klame mozog, ak pijeme: Vedci už vedia, prečo sme takí pažraví

Dáte si pár pohárikov a zrazu vás prepadne vlčí hlad, hoci ste celý večer zobali oriešky? Vedci majú konečne vysvetlenie!

Je dokázané, že chuť na najnezdravšie jedlo mávame podnapití v dobrej nálade. Doteraz však nebolo jasné prečo. Tento jav totiž protirečil známemu mechanizmu ľudského tela, ktorý spôsobí, že ak prijmete kalorické jedlo alebo nápoj, mozog pocit hladu zablokuje, informoval nemecký denník Deutsche Welle. Len pre zaujímavosť, alkohol, konkrétne etanol, je druhý najbohatší na energiu. Hneď po tukoch. V jednom grame čistého etanolu do seba dostanete vyše 7 kilokalórií. Nedávalo teda logiku, prečo sme po vypití sýteho nápoja hladnejší ako pred ním!

Opité myši

K úľave všetkých hladošov na to teraz, zdá sa, britský tím pozná odpoveď. Vlčí hlad u nás alkohol nasimuluje. Aspoň to sa ukázalo vo výskume Inštitútu Francisa Cricka. Vedci úbohým myškám navnadili účinky "alkoholického víkendu", keď im tri dni po sebe vstrekovali do telíčok roztok s etanolom. Rovnako ako keby ste vypili jeden a pol fľaše vína každý deň. Výsledok? Myšky pojedli o 25% viac, ako zvyčajne. Potom im tieto bunky zablokovali a myšky jedli opäť normálne, hoci "popíjali". "Naše zistenia naznačujú, že alkohol spúšťa signály vedúce k zvýšeniu apetítu," predpokladá doktorka Sarah Cainsová.

Mozog si iba myslí, že je hladný

A expertka sa domnieva, že podobný mechanizmus funguje aj u ľudí. Tie isté mozgové bunky, ktoré sa aktivujú pri hlade, sa dostanú k slovu, aj ak pijeme alkohol. Mozog tak pomýlime a je v tom, že sme naozaj hladní! A nielen hladní, ale veľmi hladní. Práve preto je alkoholický večer veľmi riskantný, ak práve držíte diétu. Takmer na sto percent dostane chuť na polnočný fast-food a takmer určite mu neodoláte. Toto mimochodom naznačil aj prieskum agentúry YouGov, keď zistil, že už len po troch pohároch vína ľudia v nasledujúcich 24 hodinách skonzumujú o vyše 6000 kalórií viac ako bez alkoholu.

