Tento nápad sa vám bude páčiť! Tu vám uvaria pivo podľa vlastnej DNA

Kam až invencia obchodníkov zájde? V Londýne sa chytili nevšednej kombinácie. Výskumu reťazca DNA a výroby piva! A výsledok poputuje rovno na váš stôl!

Najnovšie si už v krčme pivo nevyberiete podľa značky, namiešajú vám ho na mieru. Až tak, že osobnejšie pivo už v živote neochutnáte. Len toto jediné bude totiž presne zodpovedať vášmu genetickému profilu.

Horké či sladké gény?

V londýnskom Greenwichi pivári nespia na vavrínoch, o komfort zákazníka sa starajú ukážkovo. Hostia ich mokom, ktorý im dokonale sadne. "Dedičné zmeny v receptoroch chuťových buniek na géne TAS2r38, použijeme na to, aby sme určili vnímanie a náchylnosť k sladkému alebo horkému profilu. Je to založené na schopnosti detekovať propyltiouracyl, chemickú látku podobnú horkej zlúčenine nachádzajúcej sa v kapuste, brokolici a niektorých tmavých pivách," vysvetľujú sládkovia na svojej webovej stránke. Zjednodušene povedané, podľa DNA zistia, aká chuť presne sadne vašim chuťovým pohárikom.

Drahý špás

Na to všetko postačí vzorka vašich slín. No neostane len pri tom. Hlavný sládek Ciaran Giblin si vás pozve na osobnú konzultáciu, kde dohodnete celkový dizajn i etiketu a dokonca sa budete môcť varenia piva priamo zúčastniť. Potom príde na rad náročná výroba, no nič nevyjde nazmar. Zákazník si za cenu 25 tisíc libier odnesie domov približne 1200 litrov zlatého nápoja. Nemusíte sa báť, teóriu už Giblin stihol otestovať sám na sebe.

