Vedci objavili nový hormón lásky. Muži ho nájdu v tom, čo najviac chutí ženám!

Ak je na vás partnerka "zlá", zaslúži si čosi sladké. A vy nie? Budete sa diviť! A nielen na Valentína.

Pamätáte si ešte na búrlivé časy puberty? Keď ste sa otočili za každou kratšou sukňou a snívali s otvorenými očami? Mohol za to kisspeptín. Hormón s týmto príhodným názvom okrem známok puberty spúšťa totiž ešte niečo. Vášeň. Na radosť všetkých, ktorým pomaly vyprchávajú tieto šteklivé pocity z pamäti, vedci z Imperial College v Londýne zistili, že si pubertu v tomto zmysle môžete zopakovať. Kisspeptín totiž našli v najpopulárnejšej maškrte na svete – čokoláde.

Mentálna viagra

V štúdii dostala tento hormón do žily polovička z tridsiatky skúmaných mužov. Skeny ich mozgu následne prezradili výrazné sexuálne reakcie na rôzne obrázky párov. Vyššiu aktivitu vedci zaznamenali v tých častiach mozgu, kde sa aktivuje sexuálne vzrušenie a romantické predstavy – oproti tým, ktorí dostali do žily len placebo. Tešili sa nielen páni, ale aj vedci. "Naše zistenia sú veľmi vzrušujúce, naznačujú, že tento hormón hrá rolu pri stimulácii niektorých emócií a ich reakcií, ktoré vedú k povzbudeniu vášne a rozmnožovaniu," oznámil hrdo profesor Waljit Dhillo na dailymail.co.uk aj s kolegami. Svoj objav dokonca bez okolkov nazývajú mentálnou viagrou.

Neplodný mozog

A podľa nich nejde len o možnosť užiť si kvalitnejší sexuálny život. Kisspeptín by mohol pomáhať aj bojovať so psychosociálnymi poruchami, ktoré vedú k neplodnosti. "Väčšina výskumných a liečebných metód neplodnosti je dnes zameraná na biologické faktory, ktoré túžbu po potomkovi sťažujú. To síce hrá veľkú rolu v ľudskej reprodukcii, no často sa podceňuje rola mozgu," hovorí doktor Dhillo a podotýka, že práve mozog je centrom pre spracovanie mnohých emocionálnych procesov a pre našu reprodukciu rovnako dôležitý ako pohlavné orgány.

Hormón pre ženy?

Hoci vzorka mužov v štúdii londýnskych expertov je maličká, aj kolegovia z University of Edinburgh už dávnejšie potvrdili, že kisspeptín podporuje tvorbu testosterónu – zodpovedného za mužské libido. Každopádne, vedci majú v budúcnosti ešte čo robiť. Napokon dlžní sú minimálne vysvetlenie, či má kisspeptín rovnaké účinky aj na ženy.

