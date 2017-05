Vlasy veľa prezradia o vašich chorobách. Toto si na nich všímajte

Lámu sa, rýchlejšie sa mastia, sú bez lesku. Aj napriek tomu, že sa o ne príkladne staráte. Tieto príznaky môžu veľa vypovedať o vašom zdravotnom stave.

Lámu sa a sú extrémne suché

Sú rozštiepené, mdlé a lámu sa nielen na končekoch, ale aj v strede. Ak vám poriadne nefunguje štítna žľaza, môže sa to prejaviť aj na vlasoch. Čoraz tenší a jemnejší vlas môže signalizovať zvýšenú aktivitu štítnej žľazy, zatiaľ čo suchý a lámavý jej zníženú činnosť. V takom prípade vyhľadajte endokrinológa.

Na príčine však môže byť aj nedostatok bielkovín a železa v organizme. Zaraďte do svojho jedálneho lístka viac chudého mäsa, ktoré je zdrojom živočíšnych proteínov, a viac strukovín, ktoré obsahujú rastlinné bielkoviny.

Rýchlo sa mastia

Môže to súvisieť s vašimi genetickými danosťami. Niektorí ľudia majú vyšší počet mazových žliaz, ktoré produkujú viac mazu. Do úvahy prichádzajú aj hormonálne zmeny vo vašom tele alebo stres. Zvyšuje sa produkcia mazu, ktorý sa usádza aj vo vlasovej pokožke.

Čo pomôže?

V takom prípade je vhodné ošetrenie domácimi prípravkami. Vyskúšajte harmančekový čaj. Jedno vrecúško uvarte v litri vody a mierne ochlaďte. Umyte si vlasy jemným šampónom a potom ich opláchnite harmančekom. Šetrnými krúživými pohybmi vmasírujte do pokožky. Kúru opakujte jeden až dva razy do týždňa. Alebo po umytí vlasov použite roztok s jablkovým octom. Do pohára vody pridajte lyžičku octu a šťavu z čerstvo vytlačeného citróna. Potom vlasy dôkladne opláchnite vodou a vysušte. Nebojte sa, typický octový zápach sa po chvíli stratí.

Chýba im lesk

Sú matné a krehké. Možno je problém v tom, že vášmu telu chýba dostatok zdraviu prospešných 3 omega mastných kyselín. Jedzte viac mastných rýb, napríklad tuniaka či lososa. Zdravé tuky dodajú vlasom potrebnú výživu a vrátia im lesk.

Vypadávajú

Strácate celé chumáče vlasov? Príčin môže byť niekoľko: stres, infekcia, hormonálne problémy, alebo jednoducho nesprávne ošetrovanie.

Stres

Vedci predpokladajú, že stresový hormón noradrenalín vyvoláva zápal vlasových folikulov. Vlasy predčasne prejdú z rastovej do pokojovej fázy a vypadnú.

Čo pomôže?

Vytrvalostný šport, dostatok spánku, meditácia a ožarovanie červeným svetlom.

Hormonálna nerovnováha

Po pôrode, chorobe, na začiatku klimaktéria klesá ženám výrazne hladina estrogénu a pribúdajú mužské hormóny.

Čo pomôže?

Kofeínové tinktúry, voľne predajné roztoky s obsahom estrogénu, ošetrenia u kožných lekárov.

Nesprávne ošetrovanie

Čo pomôže?

Skráťte účes. Vlasy nefénujte, sušte ich voľne na vzduchu. Nenamáhajte ich natáčkami ani žehlením, nelakujte. Používajte šampóny s jemnými tenzidmi, nie s agresívnymi. Vlasy si nejaký čas nefarbite, len tónujte.

