FOTO: Uvoľnite sa! Prvá pomoc proti stresu kdekoľvek a kedykoľvek

Cítite nepokoj, nedokážete sa sústrediť, a to máte toho na pleciach toľko, že neviete, s čím začať skôr? Dlhodobý stres vážne poškodzuje zdravie. Úplne sa mu nevyhnete, no naučiť sa ho ventilovať je veľmi dôležité.

Nesiahajte hneď po upokojujúcich tabletkách. Máme pre vás účinné tipy, ktoré vás vrátia späť do hry a v plnom nasadení zvládnete všetky povinnosti. To najdôležitejšie je uvedomiť si prepojenie tela a mysle. Ukážeme vám, že stačí pár minút na to, aby ste zmenili pohľad na všetko, čo vás ťaží. Okrem toho, napätie dokážu uvoľniť aj niektoré potraviny. Zvýšia hladinu serotonínu, uberú vám adrenalín a znížia hladinu stresového hormónu. Na ďalších stranách pre vás okrem uvoľňujúcich tipov aj niekoľko chutných antistresových dobrôt. Dajte si ich



Spustite plecia a zhlboka dýchajte aspoň päť minút, pričom myslite na niečo príjemné.