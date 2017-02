Spánok ako zbytočný luxus? Ďalší výskum varuje, akú veľkú chybu robíte!

Štúdia na identických dvojčatách preukázala to, čo lekári tvrdia už dávno. Nedostatok spánku vás oberá o zdravie.

Výskum ukázal, že dvojča, ktoré spalo menej, malo v drvivej väčšine slabšiu imunitu ako jeho identický súrodenec, ktorý sa mohol vyspať viac. Výskumníci z medicínskeho spánkového centra vo Washingtone sledovali 11 párov identických dvojčiat, pričom vyšetrovali vzorky ich krvi a predpisovali dvojiciam rôzne spánkové režimy. Ide o jednu z prvých štúdií na svete, ktorá sa snažila overiť, ako nedostatok spánok vplýva na biele krvinky, ktoré sú dôležité pre našu imunitu.

Bez spánku sa ťažšie bránime vírusom

„Preukázali sme, že imunitný systém funguje najlepšie, keď mu poskytneme dostatok oddychu. Pre optimálne zdravie sa odporúča sedem či viac hodín spánku,“ povedal hlavný autor štúdie Dr. Watson Nathaniel. Jeho tím sa rozhodol preskúmať dvojčatá, pretože výskumy ukazujú, že genetika tvorí až 55 percent nášho spánkového správania. Zamerali sa najmä na imunitnú reakciu. Predchádzajúce štúdie totiž ukázali, že osoby s nedostatkom spánku, ktoré dostali vakcínu, vykazovali nižšiu protilátkovú odpoveď. Ďalšie výskumy ukázali, že nedospatí jedinci nachytali rinovírusy skôr, ako ich vrstovníci, ak im boli vystavení.

Spánok prestal byť našou prioritou

Vedci v súvislosti so zisteniami o zdravotných dopadoch nedostatku spánku varujú, že dnes spíme v priemere o 1,5 až 2 hodiny menej, ako pred 100 rokmi. Asi tretina pracujúcich Američanov spí dokonca menej ako 6 hodín denne. „Spánok akoby prestal byť našou prioritou. Všadeprítomné technológie a množstvo svetla, spolu s množstvom povinností ale aj zábavy vedú k tomu, že spánok sme prestali považovať za dôležitý. No má to veľký dosah na našu imunitu. Táto štúdia to opäť dokázala,“ vraví Dr. Nathaniel.

