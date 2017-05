Bude vaše dieťa inteligentné? Čo jete počas dojčenia?

Mnohé matky sa počas tehotenstva objedajú. Tým ale zarábajú svojim potomkom na problémy. Správna výživa malých detí však môže tieto škodlivé účinky zvrátiť!

Budúce zdravie bábätka je vo vašich rukách. Myslite na to, keď si budete pripravovať jedlo.Autor: Shutterstock.com

Varovania, aby sa tehotné ženy nenapchávali za dvoch a aby nejedli nezdravé jedlá nie sú samoúčelné. Podľa vedcov má výživa v tehotenstve vplyv napríklad na inteligenciu či neskoršiu obezitu budúceho dieťaťa. No teraz je tu nádej. Správnou stravou by ste pravdepodobne mohli u dieťaťa napraviť to, čo ste pokazili počas gravidity.

Stravu napravte aspoň počas dojčenia!

Výskumníci z University of Cincinnati použili štyri skupiny myších samičiek na otestovanie svojej teórie. Prvá skupina bola kŕmená regulovanou diétou ako počas tehotenstva, tak aj dojčenia. Druhej dávali potraviny s vysokým obsahom tuku ale počas dojčenia mali stravu bohatú na živiny. Hlodavce v tretej a štvrtej skupiny dostali stravu obohatenú živinami, ale jedna skupina po narodení potomstva dostala stravu s vysokým obsahom tuku.

Keď myšky dospeli, dostávali rovnakú stravu, aby sa dal posúdiť vplyv rôzneho kŕmenia, kým boli dojčatá. Výskumníci pripravili „inteligenčný test“, pri ktorom mali myši strčiť ňufáčik do najvýživnejšiu stravu, sa naučili úlohu oveľa rýchlejšie. Rovnako sa preukázalo, že u myšiek správne živených v rannom detstve sa podarilo zvrátiť účinky vysokotukovej stravy ich matiek v tehotenstve.

Šanca zvrátiť obezitu prichádza po pôrode

Tieto výsledky prekvapili aj potešili výskumníkov. Podľa nich sa ukázalo, že účinok zlej výživy počas tehotenstva a jeho neblahý účinok na plod sa dá zvrátiť, ak deti po narodení dostanú hodnotnú stravu. Predošlá štúdia totiž prišla k záverom, že tehuľky, ktoré holdujú strave plnej tukov alebo celkovo nezdravému jedlu, vyrábajú veľké riziko obezity nielen svojim deťom, no dokonca aj svojim vnúčatám a pravnúčatám.

