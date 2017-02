Hysterčíte z BIO? Stačí 6 zásad, s ktorými nakŕmite drobca naozaj zdravo

Stavili ste na biovýrobky pre vaše detičky, aby boli zdravé? Možno je to zbytočné, stačí aj menej nákladný spôsob.

Pripravte sa, že vášmu dieťaťu vlastnú biostravu do škôlky nedovolia priniesť. Autor: Shutterstock.com

Biopotraviny znamenajú, že je v nich menej konzervantov, farbív, nie sú geneticky modifikované, neobsahujú pesticídy, umelé hnojivá a zvieratá sú chované v priateľských podmienkach bez antibiotík a rastových hormónov. No stačí to na to, aby ste mali stopercentnú záruku zdravia pre vašich najmenších?

Odborníci majú na bio výhrady

Niektorí odborníci si to nemyslia. "Odporci biovýrobkov tvrdia, že nikdy nebolo dokázané, že by boli naozaj zdravšie, a že ide skôr o módnu záležitosť. Okrem pozitív má totiž biostrava aj tienisté stránky," vysvetľuje MUDr. Hana Králová pre portál novinky.cz. Podľa odborníčky hrozia najmä plesne a toxíny, ktoré produkujú, čo je daň za pestovanie bez herbicídov a pesticídov. "Pred pokrokom modernej hygieny boli prirodzené škodliviny v potrave hlavným zdrojom nákaz. Mnoho mykotoxínov patrí medzi silné karcinogény," varuje lekárka a dokonca si myslí, že zvyšky pesticídov v strave predstavujú menšiu hrozbu ako mykotoxíny. A navyše, ak ste už po takýchto výrobkoch siahli, viete, že sú podstatne drahšie.

6 x zdraví aj bez bio

Ako sa z tejto dilemy vymotať? Nemusíte kupovať za každú cenu biovýrobky, stačí ak dodržíte viacero podmienok pri kúpe tých bežných.

1. Podľa sezóny

Kupujete sezónne potraviny, máte väčšiu istotu, že sú dopestované a chované v prirodzenejších podmienkach a nedovážané cez pol zemegule. Mimo sezóny využite vlastné zaváraniny či zamrazené plody.

2. Lokálne

Vaše dieťa nepotrebuje poznať ananás, ktorý k nemu docestuje za niekoľko dní z druhého konca zeme. Využite to, čo sa prirodzene urodí v našom regióne, ideálne produkcie našej krajiny.

3. Hand-made

Skúste to! Vyrobiť domáci jogurt, džem alebo upiecť vlastný chlebík naozaj nie je až taká veda. Vyrobíte len koľko potrebujete bez nutnosti umelého naťahovania životnosti prídavnými látkami.

4. Vždy čerstvé

Orientujte sa podľa vzhľadu a vône. Tabu by mali byť jedlá v konzerve a ďalšie polotovary, ktoré obsahujú najviac aditív a konzervantov.

5. Plesne preč

U bio- aj nebiovýrobkov, najmä u ovocia a zeleniny, sledujte, či nie sú napadnuté plesňou. Ak áno, vyhoďte celý plod, hoci je plesnivý len malý kúsok. Pleseň, ktorú nevidíte, je už zrejme všade.

6. Dojčite

Pokiaľ to ide a dieťaťu to vyhovuje, kŕmte ho materským mliekom. Materské mlieko je stopercentne zdravé bez výhrad, do šiesteho mesiaca mu patrí výlučne. Zdravotne sú bezpečné a vhodné aj umelé mliečne formuly.

Nepanikárte

Ak naďalej nástojíte na biostrave, je to v poriadku. Mali by ste ale vedieť, že v stopercentnej bubline svoje dieťa neudržíte naveky. Ak si raz za čas vezme od susedky keksík alebo buchtu, určite sa to na jeho zdraví neodrazí. Odborníci dokonca varujú, že ak budete urputne nástojiť na pravidlách, všade kam sa pohne, u dieťaťa môžete nevedome naštartovať poruchu príjmu potravy v budúcnosti.

