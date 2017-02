Už malé dievčatá majú nižšie sebavedomie než chlapci. Na vine sú naše stereotypy

Kým ešte v 5 rokoch necítiť rozdiel medzi pohlaviami, už v 6 rokoch nadobúdajú dievčatká pocit, že sú menej šikovné ako chlapci.

Počas štúdie, ktorú robili výskumníci v New Yorku, rozpovedali deťom príbeh o „naozaj, ale naozaj šikovnom človeku“. Potom deti požiadali, aby uhádli, ktorý zo štyroch dospelých to mohol byť. Deti vyberali medzi spomedzi dvoch mužov a dvoch žien. Krpci vo veku do päť rokov mali tendenciu vybrať dospelého s rovnakým pohlavím ako bolo ich vlastné.

U dievčat vo veku šesť a sedem rokov však bola oveľa menšia pravdepodobnosť, že vyberú ako „brilantného dospelého“ osobu svojho pohlavia, ako u chlapcov. „Napriek proklamovanej rovnosti pohlaví má naša spoločnosť tendenciu spájať šikovnosť viac s mužmi ako so ženami. Táto predstava vytláča ženy mimo pracovných miest, ktoré sú vnímané tak, že požadujú brilantnosť,“ povedala výskumníčka Lin Bian z university v Illinois. „Chceli sme vedieť, či sa už u malých detí potvrdia tieto stereotypy.“

Chcete, aby malo dieťa školu rado? Neurobte hneď na začiatku tieto chyby

Dievčatá sa cítia skôr pracovité ako šikovné

Aby výskumníci mohli otestovať, či deti aplikujú tieto stereotypy aj na seba, zisťovali, o ktorú z dvoch hier majú záujem. Jedna hra bola pre deti, ktoré sú „naozaj, ale naozaj šikovné“ a druhá bola pre tých, ktorí chcú vyskúšať niečo „naozaj, naozaj namáhavé“. Dievčatá mali oveľa menší záujem o hru pre múdre deti ako chlapci, zatiaľ čo obe pohlavia sa rovnako často zaujímali o hru, ktorá vyžadovala usilovnosť. Výskumníci si myslia, že tieto stereotypy pokračujú až do dospelosti.

Viac: Predčasná puberta nie je tá klasická. Spája sa s rizikami!

„Už v predchádzajúcej výskumnej práci sme zistili, že dospelé ženy menej často dosahujú vyššie pozície v oblastiach, ktoré vyžadujú brilantnosť. Nové zistenia ukazujú, že tieto stereotypy začínajú ovplyvňovať dievčenské rozhodovanie už v naozaj mladom veku,“ povedala profesorka Sarah-Jane Leslie z Princetonskej university.

Výchova s rešpektom a láskou: Týchto 10 viet dieťaťu nikdy nehovorte!