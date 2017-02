Radí pediater: Prekurovanie škodí. Koľko stupňov má byť v detskej izbe?

Bojíte sa, aby vašim deťom nebola v noci zima, tak radšej otočíte koliečkom na radiátore? Možno, práve to je dôvod, prečo sa váš potomok budí s plačom zo sna.

Na vykúrené miestnosti sú citliví najmä starší ľudia a deti. Suchý vzduch môže za vysychanie slizníc dýchacích ciest. To je dôvod, prečo je dieťa každú chvíľu choré. „Na spánok sa odporúča teplota od 18 do 22 stupňov Celzia. Na denné spanie okolo 22 stupňov, zatiaľ čo na nočný spánok by mala byť teplota okolo 18 stupňov,“ radí MUDr. Iveta Kostelníková z novorodeneckého oddelenia 1. súkromnej nemocnice Košice – Šaca.

Viac: Deti a spánok. Čo sa deje s ich organizmom, keď im chýba?

Vyvetrajte pred spaním

Oveľa lepší nápad je, dať dieťaťu správne pyžamo, ktoré sa nebude vyhŕňať, bude vzdušné a zároveň mu v ňom nebude teplo, ani zima. „Dieťa by malo byť vhodne oblečené a prikryté. Každý deň treba miestnosť vyvetrať, hlavne večer pred spaním,“ myslí si Iveta Kostelníková. Teplota v miestnosti nevplýva iba na imunitu a častejšiu chorobnosť, ale i sny. Vyššia teplota v miestnosti je častejšie spájaná aj s nočnými morami a zlými snami.

Prečítajte si: Televízia v izbe skracuje deťom spánok až o pol hodiny

Bol to zlý sen

Ak v noci počujete z detskej izby nárek, pravdepodobne drobca prebudil zlý sen. Choďte ihneď za ním, pretože ak sa prebudí, bude lepšie, keď budete pri ňom. Oveľa ľahšie zaspí po vašom ubezpečení, že je všetko v poriadku. Pokiaľ sa zlý sen opakuje často, pýtajte sa naň dieťatka cez deň. Nech vám o svojich strachoch porozpráva. Výrazne mu pomôžete, ak snu vymyslíte šťastný koniec. Nedovoľte dieťaťu pozerať strašidelné rozprávky, ani filmy. Pred spaním mu povedzte rozprávku, čítajte mu z knihy alebo vymýšľajte témy na pekný sen.

