Vražedné exotické ovocie! Vedci majú vinníka stovky záhadných úmrtí 

V Indii umierali deti na smrteľné ochorenie mozgu. Do postele si líhali zdravé, ráno ich prepadli záchvaty a stratili vedomie. Z neznámych príčin.

Lekári upodozrievali pesticídy používané v sadoch mesta Muzaffarpur či infekciu od potkanov. Výskumy ich vyvrátili. Správy o chorobách začali registrovať od roku 1995. „Každý deň nám priamo pred očami umierali deti, len čo prišli do nemocnice,“ uviedol pre The New York Times hlavný výskumník nákazy Radžeš Jadav.

Večer zdravé, ráno nevládne

Príznaky u detí sa zhodovali. Išlo väčšinou o náhle záchvaty vyskytujúce sa v ranných hodinách. Následne upadli do kómy a podľa informácií The New York Times a LiveScience, až okolo 40% postihnutých neprežilo. Vedci sa snažili prísť na záhadného vražedného spúšťača. V poslednej štúdii sa im to konečne podarilo. Krv 400 detí, ktorých choroba postihla porovnali so stovkou zdravých detí.

Podozrivý usvedčený!

Najviac prípadov bolo zaznamenávaných od prvej polovice mája do konca júla v čase zberu divého liči (dvojslivky čínskej). A práve toto ovocie bolo vinníkom. Vzorky krvi a moku z chrbtice ukázali, že krátko pred tým, než ich postihlo ochorenie, konzumovali liči a 24 hodín pred výskytom symptómov sa veľa z nich potulovalo po ovocnom sade. Na rozdiel od tých zdravých. Navyše, rozbory moču potvrdili prítomnosť toxínov z kôstok liči až u dvoch tretín chorých detí. Tieto toxíny sa vo vysokých množstvách vyskytujú v ešte nezrelých plodoch.

Je v tom háčik!

Avšak liči konzumujú ľudia po celom svete, a tak potrebovali odhaliť podmienky, za ktorých je toxické. Vážne chorým deťom namerali veľmi nízku hladinu cukru a ďalšie známky problémov s metabolizmom. Postihnutí v porovnaní so vzorkami zdravých detí večer pred prepuknutím ochorenia nejedli.

Za normálnych okolností by telo metabolizovalo mastné kyseliny a produkovalo glukózu. Avšak toxíny z liči tento proces narušili, čo extrémne znížilo krvný cukor a došlo k zápalu mozgu. Lačný žalúdok či podvýživa je príčinou, prečo nespôsobilo tragédiu u všetkých detí konzumujúcich toto ovocie. Zistenia vedci publikovali v medicínskom časopise The Lancet Global Health.

Rodičom v oblasti odporučili, aby dbali na dostatočnú výživu detí a kontrolovali množstvo skonzumovaného ovocia, ktorého šťavnatá dužina je za normálnych okolností veľmi zdravá.

