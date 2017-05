Vitamínové bomby cez slamku: 4 smoothies do aprílového počasia

Ach, ten vrtkavý apríl. Teploty skáču zhora nadol a každý deň riešite dilemu pred skriňou s oblečením. Jeden deň si užívate slnko, druhý na vás fučí chladný vietor. Nasaďte si ochranný plášť antioxidantov!

Hŕba živín nám tráviacim traktom prejde bez toho, aby sa vstrebali. Zmixované ovocie a zelenina sú výborným spôsobom, ako ich zo stravy vyťažiť čo najviac. Smoothies neprospievajú len tráveniu a línii. Ak sa stanú súčasťou vášho jedálnička, pocítite zlepšenie kvality vlasov, nechtov i pokožky. Budete mať viac energie, zvýši sa aj chuť na sex a optimalizuje hladina cholesterolu i cukru. Zodpovedať mu samozrejme musí zloženie a nápoj určite nepovažujte za súčasť pitného režimu.

Receptov je celá "fúra". Skombinovať môžete naozaj čokoľvek. Ideálne, ak spojíte ovocie so zeleninou. Vybrali sme pre vás 4 skvelé recepty pre posilnenie obranyschopnosti organizmu. Chutia vynikajúco! A postup? Je to jednoduché. Všetko nakrájať, hodiť do mixéra a vychutnávať. Veľa ZDRAVIA :)

Cviklové smoothie

Potrebujeme: