Pesto či tinktúra do zásoby. Medvedí cesnak vám vyrastie aj v kvetináči

Sezóna medvedieho cesnaku sa v máji pomaly končí, no nabudúce sa z neho môžete tešiť aj na vašom balkóne či v záhrade. Vyhnete sa stretnutiu s medveďom a nezmýlite si ho ani s jedovatou rastlinou.

Pred dvomi rokmi skončila v banskobystrickej nemocnici žena, ktorá si do veľmi zdravého cesnaku medvedieho omylom primiešala lístky prudko jedovatej jesienky obyčajnej. Kým u nej sa táto zámena skončila len vracaním a žalúdočnými problémami, dvaja muži na Slovensku už pre takúto zámenu prišli o život. Listy cesnaku medvedieho, konvalinky voňavej a jesienky obyčajnej si laik naozaj môže pri lesnom zbere pomýliť. Ak chcete mať stopercentnú istotu, že vám sa to nestane, vypestujte si cesnak medvedí vo vlastnej záhradke.

Superzdravý

Medvedí cesnak má sezónu od skorej jari, nájdete ho ešte v máji. Tým opatrnejším sa pri lesnom zbere odporúča natrhať si lístky až potom, ako začne rastlinka kvitnúť malými bielymi kvietkami – vtedy ju bezpečne rozoznáte od spomínanej konvalinky či jesienky, ktorá kvitne až na jeseň. Zo zdravotného hľadiska sú však viac cenené mladé lístočky vyrašené ešte pred kvitnutím. „Listy medvedieho cesnaku obsahujú vitamín C, alicín, selén, vitamíny B – najmä pyridoxín B6 –, čiže rovnaké látky ako cesnaková dužina, ale v menšej koncentrácii,“ vraví propagátor zdravej výživy MUDr. Igor Bukovský.

Ako ich rozoznáte?

Cesnak medvedí má podobné lístky ako konvalinka a jesienka. Keďže cesnak medvedí je značne aromatický, určite sa vám nestane, že by ste nazbierali celú kyticu iných lístkov, váš nos by vás na zámenu hneď upozornil. Ak sa vám náhodou primieša pár lístkov konvalinky a zjete ich, môžete mať zažívacie ťažkosti. Horšie by to bolo s lístkami jesienky, tá je naozaj jedovatá a otrava sa môže skončiť smrťou.

Zľava medvedí cesnak, konvalinka, jesienka. Foto: Shutterstock

Listy cesnaku medvedieho sú lesklé, bez viditeľných žiliek, mäkké, okraje listov sú jemne zvinuté smerom dospodu, z cibuľky rašia jednotlivo. Konvalinka voňavá ich má tuhšie a matnejšie, zvinuté do seba, jeden list vyrastá akoby v strede predošlého. Listy jesienky obyčajnej sú užšie, tmavšie, pevnejšie, lesklé a rastú zo zeme najmenej po dvoch, zväčša po troch.

Najliečivejší je surový

„Aby ste maximálne využili silu medvedieho cesnaku, používajte listy v surovom stave,“ dodáva. Podľa nášho najväčšieho znalca fytoprípravkov, farmakológa docenta PhDr. Jaroslava Kresánka, CSc., je cesnak medvedí silné antiseptikum, ničí mikróby a v ľudovom liečiteľstve sa odporúča pri hnilobných a kvasných žalúdočných ťažkostiach. „Okrem toho znižuje obsah cholesterolu a cukru v krvi, krvný tlak a ľudovo sa podáva pri ateroskleróze, nespavosti, chrípke, črevných parazitoch a závratoch,“ uvádza. Podľa docenta Kresánka pomáhajú látky obsiahnuté v tejto jarnej byline zažívaniu, tráveniu, osožia žalúdku, črevám, pečeni i žlčníku.

Jedzte, neskladujte

Ak nemôžete nazbierané lístky spotrebovať v ten istý deň napríklad na chlebe, v nátierke, v šaláte, peste či v polievke, dajte ich do vlhkej utierky alebo do pohára s vodou a šup do chladničky – najviac na 3-5 dní.



Foto: Shutterstock.com

Lístky sa dajú aj nakrájať a zamraziť, ostane v nich však len chuť, zdravé látky nevydržia. Sušenie tejto bylinky nemá zmysel. Bonusom cesnaku medvedieho je, že hoci má zdravotné účinky porovnateľné s cesnakom, po jeho konzumácii vám nebude cítiť z úst a neovplyvní ani pach vášho potu.

Zdravá rada

Listy medvedieho cesnaku dajte do zaváraninovej fľaše, zalejte alkoholom a nechajte na teplom mieste dva-tri týždne. Potom preceďte a užívajte po kvapkách, dva- až trikrát denne po desať až dvadsať kvapiek.

Veľký črepník

Cesnaková vôňa sa môže šíriť aj z vášho balkóna. Ak sa rozhodnete pestovať bylinu takto, budete potrebovať väčší, najlepšie samozavlažovací hrantík a záhradnú zeminu, prípadne vrece s rašelinovým substrátom. Rastlinke treba udržiavať vlhkú pôdu a zabezpečiť jej tieň. Cibuľky sú síce mrazovzdorné, no pri pestovaní v kvetináči sa odporúča presťahovať ho na zimu dovnútra, do svetlej chladnej miestnosti. Či však námaha a priestor stoja za tých pár lístočkov úrody, zvážte sami. Koniec-koncov, v lese ich na jar nájdete za celé koše.

Tieň a vlhko

Táto bylina má rada tienisté miesto, preto jej bude najlepšie pri živom plote či pod stromami. Trpezlivejší záhradkári môžu na jeseň vysiať semienka asi jeden až dva centimetre hlboko. Prvú úrodu pozbierate na druhú jar, teda za jeden a pol roka. Ak chcete pojedať zdravé lístočky už prvú jar, je lepšie zaobstarať si cibuľky – buď v pestovateľskom obchode, alebo si ich pár vykopte aj so zemným balom priamo v lese.

„Presadzovať rastliny odporúčam až v neskorom lete, keď rastlina zatiahne. Cibuľky potom veľmi ľahko presťahujete,“ vraví záhradkársky odborník Peter Gajdoštin. Semienok či cibuliek zasaďte vždy asi desať blízko seba, cesnaku medvediemu sa dobre darí v trsoch. Pôdu si bylinka vyžaduje vlhkú, inak nie je veľmi náročná. Vyhnite sa však miestam, kde ste predtým pestovali cibuľu, tá totiž zo zeme vytiahla presne tie živiny, ktoré má rád aj cesnak medvedí. Inak táto rastlina nepotrebuje žiadne hnojenie, je veľmi životaschopná. Ustrážte skôr to, aby sa vám nerozrástla po celej záhradke!

