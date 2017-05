Tip na večeru od Marcela Ihnačáka: Restovaný losos s červenou repou

Marcel Ihnačák sa netají tým, že mu najviac chutí jedlo, ktoré si pripraví sám. A tu je jeho tip pre vás, našich čitateľov.

Bez cesnaku to uňho nejde

„Veľa ľudí sa stravuje nezdravo z pohodlnosti. Určite je jednoduchšie pripraviť si narýchlo nejaký polotovar, než si dôkladne vybrať suroviny, umyť ich, nakrájať a uvariť. No telo si to pamätá a každému to vráti,“ je presvedčený šéfkuchár, ktorý miluje variť zdravo. „Ak je zdravé jedlo dobre pripravené, malo by chutiť každému, aj mužom. Základ je jednoduchý: cesnak, olivový olej, bylinky, čerstvé a kvalitné suroviny,“ pokračuje.

„Nevyprážajte, radšej restujte, opekajte či varte. A najmä používajte cesnak. Je to jedna z najzdravších ingrediencií a osobne ho dávam takmer do všetkých receptov. Zaujímavé sú aj čerstvé čili papričky, no najlepšia zdravá pochúťka pre chlapov je jednoznačne mladá žena,“ zasmeje sa Marcel, ktorý nedá dopustiť na čerstvé ryby, kvalitné mäso, ale najmä na zeleninu ako hlavné jedlo. „Len ju zbytočne neprevárajte, chrumkavá zelenina lepšie chutí a zachová si viac živín,“ dodáva.

Restovaný losos s červenou repou

Potrebujeme:

400 g čerstvého lososa,

500 g čerstvej červenej repy,

3 strúčiky cesnaku,

zväzok čerstvých byliniek (tymian, rozmarín, petržlenová vňať),

morská soľ,

olivový bioolej,

čierne korenie v mlynčeku,

1 zväzok lahôdkovej cibuľky,

50 g masla,

1 citrón,

250 g kyslej smotany,

1 lyžica medu,

čerstvá pažítka,

čerstvá mäta,

hrsť valeriánky poľnej.

Postup

Červenú repu umyjeme a varíme v šupke spolu s cesnakom a so zväzkom čerstvých byliniek v osolenej vode asi hodinu domäkka. Potom ju ešte teplú ošúpeme, nakrájame na kúsky, ktoré orestujeme na rozpálenej panvici na troche olivového oleja, ochutíme soľou a korením. Z umytého a osušeného lososa odstránime šupiny. Ochutíme ho čiernym korením a soľou, opekáme najskôr kožou nadol na panvici na troche olivového oleja. Keď je koža chrumkavá, lososa otočíme, pridáme lahôdkové cibuľky rozrezané na polovice, osolíme a okoreníme. Restujeme, kým nie je cibuľka zlatistá. Na záver na panvici rozpustíme maslo. Odstavíme z plameňa a lososa pokvapkáme šťavou z polovice citróna. Panvicu prikryjeme alobalom a necháme chvíľu odpočívať. Ku kyslej smotane primiešame med, šťavu z druhej polovice citróna, čierne korenie, soľ a nadrobno nasekanú pažítku a mätu. Dôkladne premiešame. Na plytký tanier naservírujeme najprv orestovanú repu s cibuľkou. Na ne položíme porciu lososa, prelejeme dresingom a ozdobíme šalátom.

