Drsné odhalenie herečky Emmy Thompson o neľudských požiadavkách Hollywoodu

Herečka Emma Thopson (57) nahnevane prezradila, že to, čo sa deje vo filmovom priemysle, je priam diabolské. Holywoodske herečky podľa nej nie sú z mäsa a kostí.

„Hollywood je zamorený anorexiou a mnohé herečky radšej vôbec nejedia, aby ich obsadili do filmov," povedala herečka vo švédskej talk show Skavlana. Otvorene priznala, že sama pohrozila odchodom z nakrúcania, keď jej hereckú kolegyňu požiadali, aby schudla.

Vyžiadaná anorexia

„Bola to krásna a schopná herečka. Nakrúcali sme film Návrat do Brideshead a producent sa jej zrazu drzo spýtal – nemohla by si schudnúť? Vtedy som sa na neho oborila – ak s ňou o tom budeš ešte raz hovoriť, odchádzam z tohto filmu. A už nikdy to nenakrútite!“ Keď to raz dávnejšie skúšal aj na ňu akýsi americký producent, jedovato mu sekla: „Chceš aby som bola herečka, alebo modelka?“

Herečka J-Law očarila sexi krivkami: Diéty za jej útlym driekom nie sú

Oľga Belešová je v životnej forme. - 5 kíl za 2 týždne vďaka reštartu a nie je to diéta!



Foto: Profimedia.sk

Podľa Emmy Thompson je to, čo sa deje v Hollywoode naozaj zlé a navyše sa to stále zhoršuje. „Vo francúzskom módnom priemysle už skončili s veľkosťou nula, no tam nie, tam stále pokračujú,“ bez obalu prezradila pred kamerami herečka.

Diskriminácia pre postavu i vek

Thompson, ktorá má už bližšie k šesťdesiatke ako k päťdesiatke, kritizuje aj „ageizmus“, teda diskrimináciu pre vek. „To sa však netýka len Hollywoodu,“ zdôrazňuje. „Čo je zlé na starnutí? Týka sa predsa nás všetkých. Prečo sa voči starším mužom aj ženám chováme odmietavo?“ Kvôli novodobej obsesii vzhľadom, ktorá zmieta Hollywoodom, neopustila Emma nikdy svoj domovský Londýn.

3 elementy zdravia podľa Cameron Diaz. Oddialia starnutie i choroby

Príliš tučná na život v LA

„Nikdy by som sa nepresťahovala do Spojených štátov. Nemohla by som. Dokážete si to predstaviť? Vždy keď idem cez Los Angeles, myslím na to, že som príliš tučná na to, aby som tam žila. A mám pocit, akoby mi tam hovorili: „Si tlstá a si stará. Choď domov!“ LA je tak šialené a tak nepriateľské mesto. Čudné miesto, na ktorom by som nechcela žiť.“

Bude vás zaujímať:

Anorexia