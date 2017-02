Túto rakovinu nedostanú len dámy v rokoch. Tu je dôkaz, že sa týka aj maturantiek

Zo zákona máte nárok na cytologický skríningový ster z krčka maternice od 23 rokov. No čo ak u vás rakovina začne rásť o niečo skôr?

Rakovinu krčka maternice zapríčiňuje pretrvávajúca infekcia onkogénnymi typmi ľudského papilomavírusu. Zistí sa cytologickým sterom, ktorý vám odoberie gynekológ a vyhodnotí laboratórium. Od roku 2008 sa tento skríning uhrádza ženám od 23 do 64 rokov.

Stále mladšie pacientky

Rakovina krčka maternice sa však môže objaviť v akomkoľvek veku. Väčšina žien, u ktorých bolo toto ochorenie diagnostikované, je vo veku medzi 35 až 55 rokov. V poslednom období sa však táto hranica posúva aj do omnoho mladších vekových kategórií – dokonca do maturitných ročníkov. Vďaka cytologickému vyšetreniu, ktoré poskytuje jedna zo zdravotných poisťovní ako benefit všetkým ženám už od 18 rokov, sa ukázalo, že pomerne vysoký počet zmien na krčku maternice majú už mladé slečny do 23 rokov.

Každý rok 5 nových

Každoročne takto gynekológovia u mladých dievčat odhalia priemerne 5 veľmi vážnych prípadov rakoviny a stovky ďalších, ktoré si už vyžadujú ľahšiu liečbu. Čo je teda zásadný problém? Slovenky na preventívne gynekologické prehliadky nechodia. Podľa zistení absolvovalo v rokoch 2013 – 2016 preventívnu gynekologickú prehliadku priemerne len okolo 36% žien. „Najčastejším argumentom žien pri otázke, prečo nechodia je, že sa cítia zdravé, nemajú žiadne zdravotné ťažkosti,“ hovorí Miroslava Jurčáková, špecialistka vývoja programov zdravia. Tento argument však nie je správny, pretože rakovina krčka maternice nebolí. Ak prídete k lekárovi až vtedy, keď máte problémy, môže byť neskoro.

Čakáte na pozvanie?

Na preventívku choďte, aj pokiaľ sa cítite úplne zdravá. „Skríningový test pritom umožňuje odhaliť ochorenie v začiatočnom štádiu, kedy je liečba jednoduchá, pre pacientku nenáročná a úspešná,“ upozorňuje odborníčka. V zahraničí vysvitlo, že aktívnym pozývaním vybranej vekovej skupiny žien ku gynekológovi na cytologické vyšetrenie sa dosiahla nielen 80% účasť pozvaných žien, ale aj výrazné zníženie výskytu tohto ochorenia a tiež nízka úmrtnosť. Chcete príklad? Vo Fínsku ochorie na rakovinu krčka maternice 4,1 žien na 100 000 žien a na Slovensku 19,9 žien na 100 000 žien. Na pozvanie však radšej nečakajte, myslite na pravidelné prehliadky aj pokiaľ si myslíte, že sa nemáte čoho obávať.

Vakcíny pre mladé tínedžerky

Cieľom očkovania je zabrániť HPV infekcii, ktorá môže byť príčinou vzniku rakoviny krčka maternice, ale aj genitálnych bradavíc. Tento typ vakcín nedokáže zabrániť rozvoju ochorenia u osôb už infikovaných, preto sa očkovanie odporúča vo veku, kedy sa aktívny sexuálny život nepredpokladá, takže infikovanie HPV vírusom nie je možné. Zároveň imunitný systém v tomto veku vyprodukuje po aplikácii vakcín najvyššie hladiny protilátok, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budú u očkovaných osôb pretrvávať mnoho rokov a chrániť ich pred HPV infekciou.

