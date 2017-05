Adela Banášová v redakcii Zdravia: Ľudia si o mne myslia mnoho vecí, ktoré neplatia

Pre jedných je vystrelená z vesmíru, pre iných komerčná hyena. Adela Banášová (36) ide svojou cestou a nemá problém liečiť sa ibuprofénom ani ajurvédou. Všetko vždy príde v správny čas, myslí si.

Ste taká štíhla, že tuším nemáte čas nielen na stojky, ale ani na jedlo...

Ajurvéda rozlišuje typológiu ľudí a vatty, čo som aj ja, sú väčšinou chudé, s problémom pribrať. Ale jesť stíham. Hoci vzhľadom na to, aký mám občas chaotický život, asi nežijem nejako extra zdravo. Od vlaňajšieho septembra som si trochu odpálila imunitu.

Bolo to také žúrovacie obdobie, veľmi málo som spala, hocičo som jedla, pila som viac alkoholu. Asi som na to celé trochu doplatila a teraz sa krotím. Snažím sa jesť kvalitné veci, slovenské produkty, vyhýbam sa múke a lepku a dosť zvažujem, že by som obmedzila mäso.

Ďalší neceliatik, ktorý odmieta lepok?

Celkom nie, aj teraz som si kúpila ražno-špaldový kváskový chlebík, pokojne si dám sójovú omáčku či pivo, lepok je takmer všade. Ale cestoviny, koláče, keksíky, to nie.



Vy ste asi veľmi tolerantná

Pozor, mňa takisto veľa ľudí irituje. Ale vždy viem, že to niečo vypovedá o mne, niečo mi to zrkadlí. Vždy keď sa vás niečo dotkne, znamená to, že vám prišla nejaká „pošta“, niečo vám to chce povedať o vás. To je základný princíp fungovania. Zasiahnuť vás môže len to, čo vám je veľmi podobné. Čiže ste z nejakého dôvodu na rovnakej vlne s niekým, kto vám veľmi prekáža. Sú ľudia, ktorých ani nevnímate, a sú takí, ktorí vám prekážajú na šesť metrov. Niekde sa vaše vibrácie pretínajú.

Poznám ľudí, ktorí nadávajú takmer na všetko. Že by boli príliš citlivo naladení na všetkých ostatných?

Nie, prekáža im priveľa vecí na nich samých. Sú nespokojní sami so sebou. Iných posudzujú väčšinou tí, čo najviac nemajú radi sami seba. Keď sme spokojní so sebou, nemáme prečo posudzovať iných. Kľúč ku všetkému je podľa mňa v sebaláske. Ak prijmete sami seba na sto percent a naozaj sa máte radi, nebude vás iritovať nič a nikto.

Práve ste sa vrátili z ajurvédskeho ozdravného pobytu. Vy ste asi dávno neužívali antibiotiká?

Práve teraz. Liečim si zápal, ktorý mám už dlhšie, trochu som si „rozhasila“ zdravie. Ale aj lekári na ajurvédskom pobyte odobrili, že užívam aj antibiotiká. Keď dostanete zápal močových ciest a máte bolesti, na ďalší deň musíte v takom stave nakrúcať tri relácie, to sa inak riešiť nedalo.

Mylne som si myslela, že uznávate len nekomerčné spôsoby liečby

​Ľudia si o mne myslia mnoho vecí, ktoré neplatia. Napríklad to, že mám psa z útulku, čo nie je pravda, že som vegetariánka, všeličo. To, aká som, vníma každý cez svoj filter. Sú ľudia, čo nepoznajú iné, len antibiotiká, injekcie, chirurgov – pre nich som ako vystrelená z vesmíru. A potom sú takí, čo žijú takmer v šamanskom típí a potierajú sa mrvenou kozou. Pre tých som klasická komerčná hyena, lebo si občas dám ibuprofén. Riadim sa tým, čo mi vyhovuje, to si vyberiem.

A ajurvédsky pobyt vám pomohol?

Bola som v Maďarsku na panchakarme, to je procedúra na očistenie tela, ktorú vedú normálni lekári.

Ako takáto očista prebieha a aké ďalšie skúsenosti má Adel s alternatívnymi spôsobami liečby, nám porozprávala v rozhovore pre májové číslo časopisu Zdravie. Dozviete sa aj to, ako výchova ovplyvnila jej "inakosť" a nezabudli sme spomenúť ani blížiacu sa svadbu s Viktorom.

