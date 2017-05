Autisti majú na viac, než sedieť doma! Aj Michal je dôkazom o ich schopnostiach

Michal je síce autista, ale rozpráva. Má šťastie, konečne našiel zmysel života. Vďaka rodine a novému projektu môže pracovať.

Pred tromi rokmi skončil školu. Čo ďalej, rozmýšľali jeho rodičia a možno aj on sám. „Študoval som na odbornom učilišti dva odbory. Kníhviazačstvo ma veľmi nezaujalo, ale domáce práce a služby ma bavili. Mám rád poriadok,“ priznáva Michal Štubňa (23) z Bratislavy. Verím mu. Keď kráčame po priestoroch luxusného bratislavského hotela, kde dostal možnosť pracovať, zdvihne každú smietku. Aj takú drobnú, ktorú my ostatní ani nezaregistrujeme.

V kantíne

Počas rozhovoru skláňa hlavu a vyhýba sa priamemu pohľadu do očí. Ale ruku mi podá bez zaváhania. S prevádzkarkou, čašníčkami a praktikantmi z hotelovej školy, ktorých už pozná, komunikuje bez problémov, dokonca sa na nich usmeje. „Kde je pani zo šatne?“ pýta sa informovane. Práca s ľuďmi mu vyhovuje.

„Robím na recepcii, prestieram stoly v reštaurácii a vydávam obedy v kantíne pre zamestnancov. Každého sa spýtam, čo si praje na obed a akú veľkú porciu chce. Naložím mu a podám cez okienko,“ vysvetľuje Michal náplň svojej práce. Vidno, že v prostredí hotela sa cíti dobre. Zatiaľ mu pri tréningu do zamestnania asistuje koučka Eva Mižáková.



Michal však verí, že raz bude do práce chodiť sám a pomoc nebude potrebovať. Foto: Robo Hubač

Pýtam sa ho, či zvládne aj cestu katastrofálnou mestskou dopravou. Bez zaváhania odpovie: „Bývame vo Vajnoroch a školu som mal na Patrónke. Každý deň som raz či dva razy prestupoval a nikdy som nezablúdil. Zvládnem aj cestovanie do hotela, ktorý je v strede mesta.“

80 %

Podľa štatistík z roku 2012 postihuje autizmus každého stého Európana, chlapcov a mužov je pritom štyrikrát viac ako dievčat a žien. Na Slovensku síce čísla chýbajú, ale podľa posledného sčítania obyvateľov by medzi nami mohlo žiť vyše 54-tisíc ľudí s rôznymi poruchami autistického spektra. Asi osemdesiat percent z nich tvoria funkční autisti. Mnohí majú dobre vyvinuté praktické schopnosti aj sociálne zručnosti a vedia komunikovať s okolím.

Absolvujú špeciálne školy, odborné učilištia, vysokofunkční a tí s Aspergerovým syndrómom dokonca vysoké školy. Po skončení školskej dochádzky však ostávajú doma, niektorí putujú do ústavov sociálnych služieb. V oboch prípadoch nastáva regres. Vedomosti a zručnosti, ktoré získajú v škole, vychádzajú nazmar.

Depresie z nečinnosti

Človek s autizmom stráca sebaúctu a zmysel života, trpí depresiami, je odkázaný na štát a sociálny systém. Nemožnosť zamestnať sa vplýva aj na jeho rodinu. Tá prichádza o jeden príjem, zväčša matkin,“ objasňuje Mikuláš Štubňa z občianskeho združenia Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Miško je jeho brat, preto vie, o čom hovorí.

Pedantní

„Ako najbližší príbuzní vieme, že mnohí sú šikovní a majú rozhodne na viac, ako nečinne vysedávať doma,“ dozvedáme sa. Vyžadujú si však špeciálne zaobchádzanie. „Všímajú si detaily a nevedia ich odfiltrovať ako my ostatní. Keď ich niečo ruší, napríklad zvuky, pachy, vizuálne dojmy či rôzne nepravidelnosti, snažia sa uniknúť, lebo sa cítia nepohodlne, dokonca ohrozene. Nie sú schopní sústrediť sa na viac podnetov naraz. Potom nevnímajú, čo im hovoríte, a pociťujú frustráciu. Na druhej strane, veľmi pedantne vykonávajú stereotypné činnosti, ako je upratovanie či pomocné kancelárske práce, ktoré bežní zamestnanci robia rutinne a nie vždy dobre,“ tvrdí Michalov brat.





Vďaka iniciatíve rodičov zo združenia vznikol projekt Autisti v práci. Foto: Robo Hubač

Preto občianske združenie SPOSA plánuje vyškoliť desať koučov, ktorí budú trénovať skupinu tridsiatich autistov z rôznych regiónov Slovenska. „Job couch je čosi medzi osobným asistentom, mentorom a inštruktorom,“ vysvetľuje Eva Mižáková, ktorá koučuje Michala. „Medzi nami sú vyštudovaní psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci. Naša práca pozostáva z viacerých fáz.“

Nie je jeden

V prvej fáze sa kouč snaží nadviazať s autistom blízky kontakt a vzťah. Pýta sa na jeho záujmy a na základe bilančnej diagnostiky mapuje jeho schopnosti. V druhej rozvíja jeho praktické a sociálne zručnosti. „Nie každý má také dobré sociálne zázemie ako Michal, aj poruchy autistického spektra sú veľmi rôznorodé. ‚Jeden‘ autizmus skrátka neexistuje, preto náš prístup musí byť individuálny. Mnohých musíme najprv naučiť základné praktické činnosti, napríklad vedieť si nakúpiť, uvariť, upratať. Okrem toho u nich budujeme návyk na pravidelný pracovný režim,“ vysvetľuje odborníčka.

V tretej fáze hľadá kouč pre autistu konkrétne zamestnanie. Ale nie v chránených dielňach. Sleduje vhodné pracovné pozície vo firmách a oslovuje potenciálnych zamestnávateľov. Zaujíma sa aj o dobrovoľnícke aktivity. „Najčastejšie ide o pomocné práce v kuchyni, záhrade, administratívne práce či o upratovanie. Zohľadňujeme pritom vzdelanie, ale najmä ich danosti.“

Niekto je komunikatívny ako Michal, iný sa v spoločnosti cíti zle. Jednému hluk neprekáža, pre druhého je to veľká bariéra. Postupne znižujeme podporu, chceme, aby bol čo najviac samostatný. Michal je na dobrej ceste zvládnuť to,“ myslí si Eva Mižáková. Cieľom projektu nie je zamestnať autistu za každú cenu. Je to skôr brigáda či práca na čiastočný úväzok, pár hodín do týždňa. „Ide nám najmä o to, aby vedel zmysluplne tráviť čas, nebol úplne závislý od rodiny a mal pocit, že ho spoločnosť potrebuje.“

Skúste to!

Potrebujete niekoho na stereotypnú prácu? Skúste to s autistom. Je svedomitý, dôsledný a nevyhovára sa. Nemusíte platiť štátu za neobsadené miesto, naopak, máte nárok na štátny príspevok. Keď mladého človeka s autizmom zamestnáte, zmeníte život nielen jemu, ale aj celej jeho rodine. Projekt Autisti v práci si dáva za cieľ vyškoliť 10 koučov, ktorí budú trénovať vybraných autistov vo výkone práce.

Aspergerov syndróm