FOTO: Slovenský unikát! Prvá ľudská nabíjačka dobíja v tele energiu na počkanie

Trávite v práci viac času, než by ste mali a často na úkor zdravia? Dopad stresu na vašu psychiku i telo môžete zmierniť za niekoľko minút.

Poznáte to, ste v práci a vyčerpaní. Už opäť robíte nadčas a neviete, ako si dobiť stratenú energiu? Unikátny projekt, ktorý má Slovensko ako jediné spomedzi všetkých krajín sveta, vás zbaví stresu už v priebehu pár minút.

Nešťastné počítače

Priemerný pracujúci Slovák trávi v práci viac času, než by mal a tí, čo pracujú v kanceláriách, sa denne hrbia za počítačmi. Škodí to nielen ich fyzickému, ale aj psychickému zdraviu, uvádza štatistika Eurostatu. Tiež k nim patríte? Tak práve vám by mal pomôcť jedinečný projekt Charge Room – prvá ľudská nabíjačka na svete.

Antistres na počkanie

Unikátna antistresová kapsula vznikla v spolupráci so známou slovenskou psychologičkou Petrou Solárikovou. Interiér navrhla tak, aby v sebe spájal jednoduché, no efektívne podnety na odbúranie stresu. Funguje to takto: vojdete do kapsule, kde na vás čaká pohodlné kreslo s dekou. Potom si na 10 minút vychutnáte kombináciu zvukových i zrakových podnetov na upokojenie mysle.

Stačí málo

Von vyjdete oddýchnutí a s chuťou opäť pracovať. Pýtate sa, či na to stačí len 10 minút? Odborníčka vraví, že áno: „Verím, že aj 10 minút v správnom prostredí ma potenciál navodiť človeku v strese potrebné uvoľnenie,“ argumentuje slovenská psychologička Petra Soláriková, že nabíjačku si vyskúšali zamestnanci bratislavského biznis centra neďaleko Patrónky. A nevedeli si ju vynachváliť.

Skúsil to aj Sajfa

Prvý, kto otestoval Charge Room, však bol známy moderátor Matej „Sajfa“ Cifra. Aj on je zástancom názoru, že niekedy stačí veľmi málo, aby ste sa zbavili stresu a načerpali novú energiu. No nesmiete zabúdať aj na zdravú životosprávu a pohyb. Stačí, ak sa každú hodinu prejdete aspoň na 5 minút mimo vašej pracovne a uvidíte ten rozdiel!

