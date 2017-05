Ľudí ohrozuje superpeľ! Vyvoláva silnú alergiu

Nárast prípadov silnej sennej nádchy vo veľkých mestách pripisujú britskí alergiológovia takzvanému superpeľu.

Zmes peľu a výparov z dieselových motorov vytvára veľmi lepkavý superpeľ, ktorý sa oveľa ľahšie prichytí na tých častiach ľudského tela, ktoré sú náchylné na alergické reakcie. To zhoršuje príznaky sennej nádchy v pľúcach, dutinách či očiach a môže mať potenciálne vážne účinky. „Najviac sú ohrození tí, ktorí žijú vo veľkých mestách,“ varuje Dr. Paul Carson z Britskej spoločnosti pre alergiu a klinickú imunológiu.

Viac: Smog skracuje život o 8 mesiacov: Pľúca vám prečistí medicína, ktorú máte doma

Na vine sú dieslové autá

Pre The Mirror odborník povedal: „Domnievame sa, že výfukové plyny áut spôsobujú fotochemický smog, ktorý bráni, aby peľové zrná mohli uniknúť do vyšších vrstiev atmosféry. Navyše pravdepodobne spôsobuje, že peľ je doslova lepkavý a po vstúpení do dýchacích ciest či inde do tela ostane pevne uviaznutý na telesných orgánoch.“

Problémy s rozptýlením peľu v atmosfére a jeho zvýšená priľnavosť na sliznice tak vyvoláva extrémnu sennú nádchu a astmatické reakcie u evidovaných alergikov a privádza do ambulancie aj doteraz nealergických ľudí. Kým sa emisie áut jazdiacich na naftu nedostanú pod prísnu kontrolu, problém sa podľa Dr. Carsona tak ľahko nevyrieši.

Bude vás zaujímať:

Čo lieta nad Slovenskom?

V industrializovaných krajinách trpí na alergickú nádchu 25 až 40 % populácie a na alergickú astmu 20 %. Zároveň pribúdajú nové typy alergií, ktoré boli pred desaťročiami úplne neznáme. Slovensko nie je výnimka.

Peľová situácia v týchto dňoch u nás?

Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici prešla peľová sezóna brezy svojim vrcholom a vzhľadom na ochladenie a zrážky sa predpokladá celkový pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší. Na väčšine územia Slovenska bude dominovať ešte peľ brezy a jaseňa. Pribudne peľ javora, hrabu, duba a buka. Peľ brezy zatiaľ ostáva najvýznamnejším alergénom. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä nízkymi teplotami a zrážkovou činnosťou.

Alergia