Naučte sa správne dýchať! Výsledky uvidíte už po týždni

Taká obyčajná vec ako dýchanie vás dokáže zbaviť aj bolestí chrbta, pomáha pri strese, ochoreniach srdca ciev a samozrejme dýchacích orgánov.

Až tri štvrtiny z nás využívajú len hrudné alebo len brušné dýchanie. Preťažujeme si tak buď krčnú, alebo bedrovú chrbticu. Na posilnenie hlbokého stabilizačného systému, ktorý pomáha držať telo bez bolestí chrbta, odporúča fyzioterapeutka Mgr. Natália Šedíková z Novej Dubnice dychové cvičenia.

Zapojte nos

Dýchať treba nosom, nie ústami. Tými možno len vydychovať. V ľahu na chrbte s mierne skrčenými nohami vyzerá správne bránicové dýchanie takto: Pri nádychu má brucho a horná časť hrudníka smerovať vpred a spodné rebrá do strán. Pri výdychu sa celý hrudník aj brušná stena vracajú do pôvodného stavu.

A čo je dôležité – pri dýchaní sa nemajú zapájať plecia! Pri hornom type dýchania si totiž preťažujete krčnú chrbticu a zvyčajne sa pri ňom objavia jej bolesti, prípadne aj bolesti hlavy a stuhnutý krk.

Nádych, dva, tri

Na uvoľnenie napätého svalstva v oblasti šije, typické pre ľudí s vysokým životným tempom slúži hlbšie dýchanie. Začnite trojsekundovým nádychom a trojsekundovým výdychom, počítajte si v duchu nádych-dva-tri, výdych-dva-tri. Potom postupne predlžujte o sekundu nádych aj výdych – nádych-dva-tri-štyri…

Takto skúste pokračovať až do desať, pričom medzi nádychom a výdychom spravte pauzu dve až tri sekundy. Pri dýchaní je dôležité sústrediť sa, ruky majte položené na bruchu, aby ste precítili, či správne dýchate do brucha. Nezabudnite, že nádych aj výdych je nosom.

Pupok k chrbtici

Najmä pre ľudí so sedavým zamestnaním je výborné aj dýchanie do spodných rebier. Dlaňami si chyťte spodné rebrá po bokoch trupu tak, že palec smeruje k chrbtici a ostatné prsty k hrudnej kosti.

Plecia musia byť uvoľnené. Pri hlbokom nádychu nosom sa snažte roztiahnuť hrudný kôš do strán tak, aby ste pod rukami cítili, že hrudník smeruje do šírky a zvrchu ostáva bez pohnutia, alebo sa sploští. Dbajte na to, aby sa vám nedvíhali plecia ani nešli dopredu. Pri výdychu sa snažte zatiahnuť hrudný kôš tak, aby tvoril plynulú líniu s bruchom a pupok sa snažte čo najviac pritisnúť k chrbtici. Spodné rebrá by nemali vytŕčať ani dopredu, ani do strán.