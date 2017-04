Je to anjel plný testosterónu, vraví Lucie Bílá o novom milencovi. Nevadí jej, že ho ukradla inej žene?!

Najslávnejšia česká speváčka tento mesiac oslávila päťdesiate prvé narodeniny. Pri tejto príležitosti o nej vznikol dokumentárny film, ktorý zachytáva jej minulý rok. Dve tretiny filmu Lucie tvrdí, že je zmierená so samotou. V závere však žiari a je jasné, že ju už opäť zasiahol Amorov šíp.

Ty to nezvládneš!

Za ten čas, čo Lucku nakrúcali, prežila všeličo. Najsmutnejšiu vec v osobnom živote, keď jej umrela mama. Profesionálnu drámu, keď tesne pred vystúpením musela pre chorobu zrušiť dva vypredané megakoncerty.

No hlavne veľa hovorila aj o samote. Vraj si už nikdy nenájde lásku, lebo žiadny chlap nezvládne partnerku ako ona. Vorkoholičku, ktorá je nonstop práci. Umelkyňu, ktorá patrí všetkým. Šéfku, ktorá je zvyknutá veliť, lebo od nej závisí celá armáda ľudí. Samozrejme, neznamená to, že nemá ctiteľov, no ona už nie naivka: „Pozriem sa na chlapíka a v duchu si poviem: Ty zvládneš tak týždeň, ty vydržíš dva…“ tvrdí v dokumente.

U svokry na sídlisku

No skôr než padla posledná klapka, jej slová už neplatili a v závere sa nenápadne objavuje muž, o ktorom naznačuje, že tento to asi zvládne.

Nový partner Lucie Bílej je fitnestréner Radek Filipi, mladší o sedemnásť rokov, a je jasné, že je z neho celá paf. Hovorí o ňom ako o testosterónovom anjelovi, spravila si z neho bodyguarda a už si ho nasťahovala do domu. Dokonca v úplnom kontraste s filmom dnes tvrdí, že súkromný život pre ňu momentálne znamená viac než pracovný. Asi to myslí vážne. Už bola na ostravskom sídlisku navštíviť potenciálnu svokru, na revanš ju pohostila v Otvoviciach a nazýva ju svojou rodinou. Lenže do jej šťastia už kvapká blen.

Ktorý je viac na prachy?

Radek sa od Lucie nepohne ani na krok a tvrdí, že jeho poslaním je chrániť ju. Dá sa mu veriť? Ako prvý ho spochybnil jeho vlastný otec, keď do médií povedal, že jeho synovi ide iba o prachy.

Radek mu neostal nič dlžný a vytiahol, že otec žije ako bezdomovec a je to násilník, ktorý jeho mamu bil, preto roky zo strachu spávala s nožom pod vankúšom. Peniaze chce, naopak, vytrieskať on, lebo sa mu ozval po dvadsiatich rokoch, keď zistil, s kým sa jeho syn dal dokopy.

Ukradla ho?

České médiá tiež vytiahli, že už bol raz ženatý, no po rozvode si nechal byt a jeho ex vraj dodnes žije v podnájme.

Najnovšie sa prevalili i jeho zrušené zásnuby. Ešte na jeseň vraj vo Vysokých Tatrách požiadal o ruku svoju lásku Veroniku, s ktorou žil v spoločnej domácnosti a o ktorej tvrdil, že ju miluje.

Netušila, že v tom čase už mal Radek dávno Luciino telefónne číslo a snažil sa dostať do jej priazne. A hneď ako sa mu to podarilo, poslal Veroniku k vode. Vianoce ešte trávili spolu, no už cítila, že sa niečo deje. Dnes vie, že naozaj mala sokyňu.

Lucie nedbá na reči a zdôrazňuje, že Radkovi dôveruje. „Je to anjel plný testosterónu. Je krásne byť milovaná,“ vyhlásila nedávno v televíznom programe TopStar. Azda sa nesklame.

