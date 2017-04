Lucy z púšte. Praveký idol nazvali podľa pesničky Beatles

V roku 1974 našiel Američan Donald Johanson v Etiópii subtílnu kostru pravekej ženy. Podľa pesničky Lucy in the Sky With Diamonds od Beatles, ktorá najčastejšie hrala v tábore jeho expedície, ju nazval Lucy. Mimochodom, John Lennon sa pri tejto skladbe inšpiroval tínedžerkou, ktorá sa dostala do vplyvu drog. Hoci odvtedy v Afrike objavili kostrové pozostatky viacerých predkov človeka, Johansonov nález je pre zástancov evolúcie najpopulárnejší. Ako Lucy vyzerala a čím sa živila?

Bojovala s hrochmi

Trávila čas pri jazere, kde na mieste dnešnej kamenistej púšte ústila rieka. V bujných lesoch na okolí súperila o prežitie s hrochmi, krokodílmi, nosorožcami a pakoňmi. Mala silné ruky, merala asi meter a už sa v nej miešali ľudské a opičie znaky. Cez deň zrejme chodila po zemi, noc trávila v bezpečí korún stromov. Podľa všetkého vedela prejaviť city.

Zlomila si ruky

Najnovšie poznatky vedcov spred pár dní naznačujú, že Lucy sa stal osudným spôsob jej života. Moderné 3D technológie dvoch nezávislých vedeckých táborov ukázali, že praveká žena mala zlomené končatiny. Zahynula po páde z výšky asi tucet metrov, pravdepodobne zo stromu. Či s niekým zápasila, alebo išlo o nešťastnú náhodu, zrejme naveky ostane zahalené rúškom tajomstva. Stalo sa to pred asi tromi miliónmi rokov, dnes je pravdepodobná podoba Lucy vystavená v Národnom múzeu v Etiópii...

