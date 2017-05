Dcéra zavraždených manželov z Okoča: Poznám podozrivú ženu, ktorú polícia vypočúvala!

Friderika, dcéra nebohých manželov, zadržanú ženu pozná osobne. „Áno, poznám ju tak, ako ju poznali aj moji rodičia,“ hovorila smutným hlasom. „Zatiaľ však toho veľa neviem. Polícia mi už poskytla nejaké informácie, ale požiadali ma, aby som vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie o tom nehovorila,“ vraví nešťastná žena. Podľa našich zistení však dotyčnú ženu po vypočutí prepustili ešte v ten istý deň. Nie je však jedinou podozrivou.

VIDEO Vražda dôchodcov otriasla celou dedinou: Svojich mŕtvych rodičov našla dcéra!

Deň po strašnej vražde polícia zadržala muža, ktorého nebohí poznali. To nám vtedy potvrdil aj syn zavraždených manželov Zoltán. ,,Nikto sa do domu nevlámal, vrah za sebou chladnokrvne zamkol dvere!“ smútok v jeho hlase vystriedal hnev. „Dúfam, že v base aj ostane,“ povedal nám vtedy so slzami v očiach. Bol o jeho vine skalopevne presvedčený, aj keď priznal, že si nevie predstaviť motív. Polícia však aj tohto muža prepustila pár hodín po zadržaní.

EXKLUZÍVNE Syn mŕtvych dôchodcov z Okoča prehovoril: "Musel ich zabiť niekto, koho poznali!"

Dcéra brutálne zavraždených manželov z Okoča prehovorila: Údajnú vrahyňu poznám!

On i teraz vypočúvaná žena boli z okolia Okoča. Všetci v dedine dúfajú, že beštiálneho vraha nájdu. „Chcem iba, aby to zviera polícia chytila. Nech sa už táto nočná mora skončí,“ dodáva tichým hlasom zdrvená Friderika. Miestny obchodník má vo veci jasno. „Toto žena neurobila! Na to dám krk. Kolujú tu rôzne verzie o tom, čo sa mohlo stať, ale nikto nechápe, prečo zomreli práve oni,“ povedal nám.

Dodal, že to boli milí a pracovití ľudia, vždy ochotní pomôcť. „Béla si sem-tam posedel v miestnom pohostinstve pri vínovom streku, porozprával sa s nami,“ prezradil jeden zo susedov. Za vitálnymi manželmi smútia nielen dcéra, syn a vnučka Ramona, syna oplakáva aj Bélov otec Zoltán (92). Stalo sa mu to najhoršie, čo sa rodičovi môže stať - prežil svoje dieťa.

Základné fakty o vražde v Okoči

V piatok 10. marca prišla na miesto tragédie ako prvá poštárka, ktorá dvojici niesla dôchodok. Cez okno však uvidela dobodaných manželov ležať na zemi, a tak zalarmovala ich dcéru Frideriku. Bélu vrah bodol trikrát, Frideriku dokonca takmer tridsaťkrát!

„Polícia v súvislosti s prípadom vypočúva ďalšie osoby a naďalej pracuje na objasnení prípadu,“ uviedla trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. „Vyšetrovateľ pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami, ktoré sa súbežne preverujú po operatívnej línii,“ doplnila