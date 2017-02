Koránom si utrela zadok a potom ho pomočila: Slovenka zo šialeného videa je v rukách polície!

Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom po vyhodnotení informácií operatívneho charakteru zabezpečili v súčinnosti s Policajným zborom SR zadržanie osoby Sheila Sz. Stíhaná je od štvrtka 16. februára.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil 24 ročnú ženu zo zločinu výroby extrémistických materiálov v súbehu s prečinmi násilie proti skupine obyvateľov, hanobenie národa, rasy a presvedčenia a podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti.

„Za tieto trestné činy jej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody od šesť mesiacov až do šiestich rokov,“ povedala Baloghová.

Obvinená sa mala podieľať videu zverejneného na internete. Na videu ako ukazuje knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdí, že je to korán.

Vytrháva z nej strany, hádže ich na zem (jednou zo strán si na videu utrie zadok, roztrhanú knihu pomočí) a potom ich zapáli.

Na zverejnenom videu môžeme vidieť, ako o okrem iného hovorí: „ ... v žiadnom prípade ma nikto nezastaví, aby som zabránila teda zabránila, pozastavila moje vysielanie videí, alebo fotografií alebo písomných názorov, čo sa týka Islamu. Proste za tým si stojím a sú to pre mňa paraziti, ktorí sú horší ako svrab, aby keď sa nevedia prispôsobiť oni nám, tak tu nemajú čo hľadať. ... Tak som sa rozhodla, že patrí to obecne čisto iba k islamom, k muslimom a islamu. Všetkých si Vás postupne budem loviť a každý kto sa mi postaví do cesty a bude ma chcieť zastaviť tak dopadne veľmi ťažko na hubu. ... tak isto ma nejak nezastavia a pôjdem po každom muslimovi. ...

Bratislave hrozí teroristický útok: Odborník zdvíha varovný prst!

Týmto všetkých zvolávam, každý kto bude silný a odvážny a bude mať odvahu sa postaviť tejto celej skorumpovanej zasranej nákazy, alebo parazitných svrabov alebo jak to nazvať tak s hrdosťou pôjdem s Vami a keďže ja som zákon a tak isto kat a bez ohľadu nato, či to bude žena, dieťa, alebo chlap, každého kto sa mi postaví do cesty bez problémov oddelám. Týmto odkazujem všetkých za Československo, zvolávam všetkých do boja.“

Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry začali okamžite konať. Operatívno-pátracou činnosťou stotožnili osobu na videu a získali informácie o mieste, kde by sa mala zdržiavať.

„Dnes (17. februára) ju v skorých ranných hodinách zadržali v Ružomberku. Zaistili tiež päť mobilných telefónov, pamäťové médiá a vlajky Slovenskej republiky,“ dodala Baloghová.