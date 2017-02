Policajt na úteku: Prečo pomáhal zločineckým takáčovcom?

Meno Václava Kincla vzbudzovalo v policajnom prostredí, kde pracoval 18 rokov, rešpekt. Začínal na oddelení vrážd, neskôr sa stal dokonca šéfom bratislavskej pobočky Úradu boja proti organizovanej kriminalite, čo je dnešná NAKA. Po odchode z polície začal písať detektívne romány inšpirované skutočnými príbehmi. Tento špičkový policajt a úspešný spisovateľ má však zrejme aj inú tvár. Polícia ho obviňuje, že pomáhal zločineckej skupine takáčovcov.

Šokujúce na tom je, že to mal robiť ešte v časoch, keď pracoval v zbore. Na krku má obvinenie z podvodu, nátlaku a zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. V prípade preukázania viny mu hrozí až 10 rokov basy. Počas nedávnej policajnej razie zadržali 13 obvinených vrátane údajného šéfa gangu takáčovcov Ľubomíra Kudličku.

„V rámci akcie sa nepodarilo zadržať siedmich obvinených, medzi ktorými je aj obvinená osoba V. K. Po osobách je vyhlásené pátranie. Môžeme potvrdiť, že obvinený V. K. bol v čase spáchania skutku príslušníkom Policajného zboru,“ potvrdil pre Plus JEDEN DEŇ Martin Wäldl z Prezídia Policajného zboru. Aké bolo postavenie niekdajšieho elitného vyšetrovateľa v rámci gangu, polícia nespresnila.

Obavy, že by jeho prípad ukazoval na prepojenie polície s mafiánmi, nie sú podľa bezpečnostného analytika Milana Žitného na mieste. „Ľudia sú ľudia, je to jednoducho ľudské zlyhanie,“ myslí si Žitný. Takáčovci podľa neho v 90. rokoch robili to isté ako všetci im podobní – výpalné, obchody s vykurovacími olejmi, pozemkový biz-nis. Žitný údajne vie aj to, akú úlohu mal Kincl v gangu, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie to však nechcel povedať.

Kincl v polícii skončil v roku 2011, keď ho po výmene vládnej garnitúry odvolal z funkcie vtedajší policajný šéf Jaroslav Spišiak. Po odchode od policajtov sa vrhol na písanie detektívnych románov. Vydal dve knihy s názvami Krkavčí súd a Vražda s pridanou hodnotou. Len nedávno pritom dopísal ďalšiu knihu a nový rukopis dodal vydavateľstvu Ikar minulý piatok! Vo vydavateľstve o ňom hovoria ako o novej vychádzajúcej hviezde.

„Boli sme v šoku z toho, čo sa stalo. Len v piatok dodal ďalší rukopis. Bol to normálny chlapík, s ktorým sa dalo baviť o všetkom. Vždy sa s ním veľmi korektne a slušne diskutovalo,“ povedal online marketingový manažér vydavateľstva Milan Buno. Obvinený je aj dlhoročným priateľom ďalšieho známeho autora detektívok Dominika Dána. V Ikare si už šepkali, že by to dokonca mohol dotiahnuť ešte ďalej ako jeho slávnejší predchodca. „Pozná prostredie a vie to aj napísať, dovolím si povedať, že je v mnohých ohľadoch lepší ako Dominik Dán. Boli by sme veľmi neradi, keby musel prestať písať,“ dodal Buno.

Kto je Václav Neuer?

Bývalý elitný vyšetrovateľ, ktorý píše detektívky pod pseudonymom Václav Neuer, pracoval v rokoch 1993 – 2011 na kriminálnej polícii v Bratislave. Zaoberal sa najmä závažnou násilnou trestnou činnosťou na úseku vrážd na Krajskom riaditeľstve Bratislava, neskôr na Prezídiu Policajného zboru. Búrlivé 90. roky prežil na oddelení vrážd a podieľal sa na dokumentovaní a objasnení desiatok skutkov.

Názor analytika Juraja Zábojníka

„Ide o veľké upratovanie v radoch polície. Teraz niekto čistí prostredie. Buď si polícia jednoducho koná svoju prácu, alebo môže ísť aj o zbavovanie sa nepohodlných ľudí, ktorí už svoju prácu urobili. Veľa iných možností nie je,“ uviedol bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. „Policajti sú často infiltrovaní v podsvetí a pracujú v prospech polície. Sú však aj takí, ktorí prejdú na druhý breh,“ doplnil.

O čom je kniha Krkavčí súd

Autorov debut Krkavčí súd ponúka dva pôvodné slovenské zločiny, ktoré sa stali každý na inom okraji spoločnosti. Oba prípady vyšetruje jeden tím pod velením inšpektora Ledeckého. Parta detektívov hľadá v špine veľkomesta páchateľov dvoch vrážd. Odpovede na otázky, kto a prečo zabíjal, sa rodia ťažko a sú výsledkom množstva času a úsilia.

O čom je kniha Vražda s pridanou hodnotou

Má preveriť podozrenie z vraždy, s ktorým prišiel kolega z ekonomickej kriminálky. Hlavný inšpektor Peter Ledecký z oddelenia vrážd bratislavského riaditeľstva Policajného zboru pozná identitu možnej obete, ale nemá mŕtvolu. Ide vôbec o vraždu, alebo len o preventívne zmiznutie autičkára? Takmer súbežne s prvým prípadom kdesi vybuchne terénne auto. Vo vraku nájdu hasiči telo, ktorého identitu policajti nepoznajú.