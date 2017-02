VIDEO Kauza fekálneho fantóma: Obhajca rozcupoval obžalobu na kusy, generál Macko má vo veci jasno!

Ako sa vyjadril, celá vec namierená proti nemu. "Ja osobne si myslím, že celá vec nie je namierená proti môjmu synovi, ale je tu snaha útočiť na moju osobu a na moju rodinu," povedal po pojednávaní.

To sa začalo záverečnou rečou prokurátora. Bola však nepresvedčivá. Vyzdvihol niektoré fakty, že psychiatrické vyšetrenie Martina, či má sexuálnu úchylku, bolo síce negatívne, ale podľa slov samotného psychiatra to nezaručuje, že je to naozaj tak.

Takisto sa spoľahol na fakt, že vyšetrovateľ spracoval výpovede obetí tak ako treba. Navyše, Martin Macko sa sám priznal a všetko oľutoval! Za svojho syna sa dokonca v novembri 2015 ospravedlnil aj sám generál Macko.

Všetko je inak!

Ku svojej záverečnej reči sa dostal obhajca a začali sa diať veci! Bod po bode vyvrátil všetky dôkazy voči fantómovi. Vzorky fekálií a moču neboli expertízne preskúmané! Nik teda nevie, či patrili Martinovi, inému človeku, či dokonca zvieraťu!Identifikácia ani jednej z napadnutých žien nebola bez chýb!

Vyšetrovateľ dokonca rozhodol, že si Macko musí oholiť koziu briadku, dlhú vyše 10 centimetrov, ktorú vtedy nosil!

Obhajca tým naznačil, že vyšetrovateľ si skrátka Mackov výzor prispôsobil opisom obetí, ktoré všetky tvrdili, že útočník mal strnisko. Jednej obeti dokonca ukázal identikit vopred!

Martin (25), prvý z kauzy hovnoman, znova pred súdom: Otec ho nesklamal ani tentokrát!

"Ak obeť nerozozná presnú výšku útočníka, je to niečo iné, ako keď povie, že mal na brade strnisko. Taká dlhá brada sa jednoducho nedá pomýliť so strniskom," skóroval obhajca fantóma.

"Navyše v prípade jedného skutku ani nebolo možné, aby mu dorástla! Bol oholený a za 23 dní nikomu nenarastie taká dlhá brada," pokračoval. "To jednoducho nie je možné," uzavrel.

Ďalšiu chybu vyšetrovateľa vidí v tom, že napriek jeho priznaniu ďalej nepokračoval vo vyšetrovaní, aby mu vinu dokázal bez akejkoľvek pochybnosti.

Martinovo priznanie vysvetlil tým, že bol nevyspatý, hladný a bol naňho veľký tlak. Ani oblečenie, ktoré jeho údajné obete popísali, sa u neho pri domovej prehliadke nenašlo. Navyše, jeden zo skutkov sa stal, keď bol Martin vo väzbe!

FOTO Martin, prvý z kauzy hovnoman, sa postavil pred súd: Kto mu bol na pojednávaní oporou?

Sudca dokonca ukázal fotografiu celebritného fitnesstrénera, ktorý bol pred časom za rovnakú činnosť odsúdený. "Na neho identikit podľa výpovede obetí sedí podstatne viac," povedal.

Verdikt súdu tak znel jednoznačne: "Obvinený je oslobodený spod obžaloby."

Martin veľa nenahovoril. "Som nevinný a znechutený," povedal. Viac vraj povie, až sa celá kauza skončí.

Prokurátor sa totiž odvolal a zo súdnej siene bez komentára doslova utiekol.