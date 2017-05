Neobyčajný spôsob záchrany: V hlavnej úlohe policajné putá

Policajti po príchode na miesto uvideli mladého muža, ktorý visel zo strešného okna na 4. poschodí.

V pravý čas na mieste

V byte sa už medzitým nachádzali dvaja policajti Ján Čakloš a Róbert Lišťjak. Obaja sa snažili otvoriť podkrovné okno a popri tom držali Martina (26) za ruky. Následne ich kolegovia Erik Moravčík a Adam Vrábel pristúpili k oknu a obaja chytili nešťastníka Martina za ruky a ramená.

Záchrana pomocou pút

Policajt Ján si duchaprítomne pripútal o svoju ruku zápästie postihnutého muža, aby zabránil jeho pádu. V snahe čím skôr ho vyslobodiť, vybrali policajti podkrovné okno z pántov a potom mladíka vtiahli do bytu.

Risk nemusí byť vždy zisk

Následne im porozprával ako k udalosti došlo. Martina vymkol jeho spolubývajúci v byte na 4. poschodí a on v snahe dostať sa z "väzenia" za každú cenu, aj krkolomného kúsku, sa rozhodol preliezť cez strešné okno do bytu svojich susedov. Keď si uvedomil, že riskantný prechod nezvládne, bolo neskoro. Vrátiť do bytu sa nedalo, dokonca mu hrozil mu pád z obrovskej výšky. Mal však šťastie, všimli si ho susedia, ktorí privolali pomoc.