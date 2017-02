Dôstojník národnej bezpečnosti: „Chlapci, j**te na to, veď sme kolegovia!"

Všetko sa začalo po polnoci, keď obyvatelia z okolitých bytov už mali dosť hluku a zavolali mestskú políciu. Jej príslušníci síce prišli, ale čo sa dialo potom, to nečakali ani v najdivokejšom sne! Adam ich privítal s pištoľou! Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ sa im začal vyhrážať a nabitou zbraňou im mieril na hlavy! Podľa svedka strážcom poriadku dokonca prikázal: „Sadnite do auta a choďte do p**e!“ Mestským policajtom preto nezostalo nič iné, len zavolať štátnu políciu.

„Bolo tu neskutočne veľa policajtov a tí dvaja boli veľmi opití. Hlavne jeden,“ povedal svedok z paneláka. „Najprv prišli mestskí, potom plno zelených,“ doplnil svedok. Ako dodal, aj tým sa vyhrážal, že ich vyzlečie z uniforiem a že sa postará, aby u polície skončili. „Bol veľmi agresívny a vulgárny,“ uzavrel svedok. Slovami: „Chlapci, j**te na to, veď sme kolegovia,“ sa ich snažil presvedčiť, aby celú vec nechali tak.

To však už bolo príliš aj na mužov zákona. „Hliadka Mestskej polície Bratislava bola vyslaná na základe oznámenia o rušení nočného pokoja na Záhradnícku ulicu. Po príchode na miesto vec preverila, a keďže osoba nechcela uposlúchnuť výzvy hliadky a mala pri sebe strelnú zbraň, privolali hliadky Policajného zboru,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

„Tá po oboznámení sa so situáciou a v súlade so zákonom zadržala podozrivú osobu mužského pohlavia a eskortovala ju na príslušný útvar, kde sa začalo trestné stíhanie vo veci útoku na verejného činiteľa,“ doplnil Szeiff. „Záležitosť riešia orgány činné v trestnom konaní, ktorým Národný bezpečnostný úrad poskytuje potrebnú súčinnosť. Po oboznámení sa so závermi vyšetrovania bude úrad postupovať podľa zákona o štátnej službe,“ reagoval na situáciu Národný bezpečnostný útvar.