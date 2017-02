Horor na stanici vo Fiľakove: Muž si dal pivo, pálenku a potom urobil niečo strašné

Rýchlik z Košíc do Zvolena má príchod o trištvrte na dvanásť. Fiľakovčan prišiel do staničného bufetu asi tridsať minút pred tým. „Robím tu už 9 rokov, ale toho muža som tu ešte nevidela. Povedal mi, že cestuje vlakom a že či máme pivo. Okrem piva si dal aj kofolu a dva poháre pálenky,“ hovorí staničná krčmárka.

Čítajte viac Desivá bilancia zo železnice: Smrť na stanici i zrážky s vlakom

„Potom sa ma opýtal, či hlásia v staničnom rozhlase príchod vlaku. Keď som mu povedala, že áno, tak asi o pol dvanástej z bufetu odišiel,“ dodáva.

Mal dobrú náladu

Na peróne sa muž ešte rozprával s chlapmi čakajúcimi na rýchlik. „Bol veselý, ešte špásoval. Nič nenasvedčovalo tomu, žeby chcel spáchať niečo také strašné,“ hovorí cestujúci Erik.

A potom to už malo rýchly spád. Keď prichádzal rýchlik od Košíc, stálo už na nástupišti asi tridsať ľudí. „Asi dvadsať metrov pred prichádzajúcim rýchlikom si zrazu ľahol na koľajnice, ešte ho niekto chcel ratovať, potom sa zdvihol a znova si kľakol, prežehnal sa a prešiel ho vlak. Bol to otrasný pohľad, lebo jeho telo tie tony železa rozťali na dve polovice,“ dodáva Erik.

Vlak stál vo Fiľakove ďalších 90 minút. Polícia a hasiči priestor zaistili. Asi po hodine vlak pomaly presunuli ďalej a potom pozostatky tela zakryli čiernou plachtou. Keď telo nakladali muži z pohrebnej služby s hasičmi i vyšetrovateľmi, bol to strašný pohľad.

Šok pre cestujúcich

„Ja som odprevádzala dcéru na basketbalový tréning. Ten muž to urobil, ako v nejakom filme. Ešte teraz to mám pred očami a videlo to aj ďalších asi tridsať ľudí,“ doplnila pani z Fiľakova.

Je to najfrekventovanejší spôsob samovraždy

Skok pod vlak patrí k najpreferovanejším spôsobom samovraždy na Slovensku. Aj preto, že ak človek neurobí chybu a dopadne „správne“, zomrie za pár sekúnd. Samovrah zabúda na to, ako jeho zdevastované telo, často bez rúk, nôh a hlavy, uvidia príbuzní, priatelia alebo cestujúci vrátane detí. Nemyslí na to, aké výčitky má neskôr rušňovodič, koľko ľudí sa musí starať o zbytočnú záchranu či odstránenie ostatkov.