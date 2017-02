Popálená matka a syn z Tešedíkova: Aká záhada sa skrýva za strašnou tragédiou?

Marián R. (27) niesol dovnútra do domu v kanistri benzín, potkol sa a benzín vylial na seba a na mamu Blaženu R. (47). Keďže mal zapálenú cigaretu a tá mu vypadla z úst, obaja zrazu vzbĺkli.

"Žena utrpela popáleniny na 70 percentách tela, on sám na 15 percentách," prezradil nám hovorca záchranárov Andrej Hirjak. "Muž bol prevezený do nitrianskej nemocnice, žena do galantskej," doplnil Hirjak. Včera ráno však Blaženu transportovali do Ružinovskej nemocnice v Bratislave.

Boli sme na mieste tragédie a pýtali sme sa susedov na nešťastnú udalosť. Ich reakcia nás šokovala. Tomu, že Marián oblial mamu náhodou, totiž vôbec neveria. Ich strašné podozrenie preveruje podľa našich informácií aj polícia.

