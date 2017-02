Rodičia malých športovcov v šoku: Naše deti trénoval zvrhlík!

„Je to strašné. S týmto človekom som sa osobne rozprávala, chcela som dať k nemu syna na florbal. Povedal mi, že deti trénuje trikrát týždenne. Som z toho úplne šokovaná. Normálne mi je z toho na vracanie,“ hovorí zhrozene mama deväťročného školáka, ktorú sme spolu so synom oslovili pred telocvičňou Základnej školy na Komenského ulici, kde Denisovi malí zverenci trénujú.

Podľa jeho facebookovej stránky predtým koučoval florbal v Topoľčanoch. Polícia sa však k vyšetrovaniu aj medzi samotnými mladými športovcami nechce vyjadrovať. „Ide o citlivú tému a preto to nebudeme komentovať,“ tvrdí. Obvinený mladík pracoval v športovom obchode neďaleko školy. Jeho kolegyne netaja, že zadržanie Denisa bol pre nich veľký šok.

To, že by „bol“ na mladých chlapcov, si nevšimli. „Stále mi to nejde do hlavy,“ dodala predavačka pri pokladnici. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej, obvinený Denis sa mal od roku 2012 až do 2016 v rôznych časových intervaloch dopúšťať sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania minimálne na troch chlapcoch vo veku 10 a 11 rokov, ktorým mal zväzovať ruky, nohy, zaviazať oči a vykonávať na nich rôzne sexuálne praktiky.

„S chlapcami nadviazal kontakt prostredníctvom sociálnych sietí. Tí mu na jeho požiadanie posielali rôzne svoje fotky a aj také, kde boli nahí. Ku skutkom dochádzalo v jednom z bytov v Bánovciach nad Bebravou, v rodinnom dome a taktiež aj na toaletách mestskej plavárne,“ spresnila Antalová. Ako doplnila, chlapcom po skutkoch dával 10 až 30 eur. Vyšetrovateľ kriminálnej polície z Bánoviec nad Bebravou obvinil Denisa z pokračovacieho zločinu sexuálne násilie, z pokračovacieho zločinu sexuálne zneužívanie a z prečinu rozširovanie detskej pornografie.