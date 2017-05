Takéto strašné veci mi otec robil: Anička o zvrhlostiach súdeného Milana

Najskôr vypovedala Aničkina staršia sestra Viktória, ktorá teraz už študuje a býva v Trnave.

„Ja som začala na Aničke pozorovať zvláštne správanie keď mala asi 8 rokov. Bola k nevlastnému otcovi odmietavá, keď sa jej chcel dotknúť, vadilo jej to, vyhýbala sa mu. Hovorila, že otec smrdí," povedala Viktória, podľa ktorej vlani v lete malo dôjsť k incidentu, po ktorom sa všetko ohlásilo polícii. Po incidente mal Milan hodiť po Aničke nožnice. „Nechcem si predstaviť čo by sa stalo, ak by trafil nimi Aničku, alebo mňa,“ povedala.

Milan sa bránil, že on nehodil žiadne nožnice, ale že ich zapichol do krabice s čokoládami a odtiaľ sa mali nožnice šmyknúť po linke na spadnúť na dlážku.

Anička sa zľakla, zavolala políciu, so sestrou odišli z domu a na polícii ju potom vypočúvali.

Otrasná výpoveď

Sudca vo štvrtok prečítal Aničkinu výpoveď. Zazneli v nej aj otrasné skutočnosti. „Keď som mala napríklad horúčku, mal som si ľahnúť do jeho postele. Chytal mi cikuľu. Masíroval mi ju alebo neviem čo to robil. Keď sa kúpal a vyliezol z vane, povedal mi, aby som sa dotkla jeho pipíka. Aby som sa naučila čo to je. Mala som mu šúchať a potom mi to pripadalo ako keby sa pocikal,“ vypovedala Anička pred vyšetrovateľom.

Som nevinný!

Milan celú výpoveď dcéry poprel a tvrdil, že je . „Žiadam o konfrontáciu s mojou dcérkou Aničkou, alebo špeciálny výsluch mňa aj mojej dcéry. Lebo pre mňa je zúfalé sa brániť, keď sa neviem brániť,“ reagoval Milan Varšo.

Sudca mu konfrontáciu s dcérkou zamietol. „Navrhujem aj psychologické a psychiatrické vyšetrenie mojej dcéry Aničky, aby sa dokázala moja nevina, aby sa dokázalo, že celý výsluch bol nepravdivý. Klamala buď ona, alebo klamala na podnet iných osôb. To čo som aj ja teraz počul, že čo povedala na výsluchu, je hnusné a odporné aj pre mňa. Nič také sa nestalo,“ povedal.

Plač na súde

Pojednávanie zase odročili, na 8 júna. Keď Milana odvádzali s putami zo siene, plakal. Jeho bývalá družka Monika sa zamyslela. „Dnes má Anička narodeniny a on jej ani nič neodkázal.“

"Snaží sa zubami nechtami to preťahovať a natiahnuť dobu väzby na maximum,“ zareagovala prokuratúra.