Najznámejší český väzeň Jiří Kajínek: za kým príde do Lučenca?

Väzeň svoje túžby odkryl jasne. V dopisoch, ktoré písal novinárke Pavlíne Wolfovej, pomenul aj centrum Novohradu na strednom Slovensku.

"Bolo by fajn, ak by sme mohli spolu cestovať z Prahy do Lučenca a naspäť a spolu prebrať všetko, čo by sme chceli,“ napísal Kajínek spoza mreží.

Pre niekoho idol, pre iného postrach

Lučenčania a ľudia z okolia Kajínka poznajú. „Je to môj idol a chcel by som sa s ním stretnúť osobne,“ povedal Andrej.

Štefan z Haliče sa dokonca bol pozrieť aj na basu v Mírově, odkiaľ Kajínek pred časom ušiel a tým sa stal najznámejším českým väzňom.

“Bol to zvláštny pocit, keď som stál pred tým väzením. Keby Kajínek prišiel do Lučenca, nebál by som sa ho,“ tvrdí Štefan.

Film o Kajínkovi si pozrela aj Michaela. „Neviem, prečo by mal prísť práve do Lučenca, ale nechcela by som ho ani stretnúť, ani vidieť z diaľky,“ povedala Michaela.

„Nepáči sa mi, že dostane milosť. Má na svedomí dva životy a prípravu tretej vraždy. Mal ostať za mrežami doživotne, ako rozhodol súd,“ reaguje Lukáš.

Cestovať bude s podmienkou

Verejnosť rozdelila nedávno správa, že prezident Českej republiky Miloš Zeman Jiřího Kajínka omilostí.

"Rozhodnutie o udelení milosti je už pripravené. Keď sa vrátim z Číny, tak v druhej polovici mája Kajínek odo mňa milosť dostane,“ vyjadril sa Zemanv.

Súčasťou milosti bude aj sedemročná podmienka, v priebehu ktorej sa Jiří Kajínek nebude môcť dopustiť žiadnej trestnej činnosti.

Čas ukáže, či si naozaj raz sadne aj do rýchlika z Prahy do Lučenca a objaví sa aj v centre Novohradu. Ktovie, možno ho sem láka dávna alebo tajná láska.

KTO JE JIŘÍ KAJÍNEK

Narodil sa 11. januára 1961. Považuje sa za najznámejšieho väzňa v Česku. Za dvojnásobnú nájomnú vraždu a jeden pokus vraždy bol odsúdený k doživotnému trestu.

Prvé problémy so zákonom mal Kajínek už v roku 1974 ako neplnoletý.

Úteky z väzenia:

PRVÝ POKUS

18.1.1993 riaditeľ väznice na doporučenie väzenskej komisie prerušil výkon trestu na dobu 21.-23. januára 1983. Kajínek sa však do väzenia nevrátil a o 4 mesiace pozdejšie mal spáchať vraždu, kvôli ktorej bol pozdejšie odsúdený na doživotie.

DRUHÝ POKUS

Druhý pokus o útek sa stal v júni 1994, keď bol Kajínek umiestnený vo väzobnej väznici v Českých Budějoviciach. Bol chytený v ten istý deň tak, že mu náhodný okoloidúci podkopol nohy a umožnil tým polícii jeho dolapenie.

TRETÍ POKUS

11: septembra 1986 sa Jiří Kajínek pokúsil ujsť z väzenia vo Valdiciach, kam bol po svojom jednodňovom úteku v väznice v Č- Budějoviciach.

ŠTVRTÝ POKUS

Po svojom konečnom odsúdení do väznice Mírov tiež ušiel 29. septembra 2000 okolo 18.15 hodiny.

Je asi jediným väzňom, ktorému sa podarilo z tejto väznice ujsť. Zadržaný bol Útvarom rýchleho nasadenia v byte šesťnásobného vraha Ludvíka Černého, člena gangu Orlických vrahov, ktorý si tiež odpykáva doživotný trest vo väznici v Mírove.