Páni policajti, čo je to za jazda? Muži zákona nabúrali do auta pred nimi

Nehoda sa stala na ceste zo Sídliska KVP v smere na Luník IX. neďaleko mosta ponad dvojprúdovku.

Muži zákona pomoc odmietli

"Schádzal som z mosta, keď sa zrazu ozvala rana ako hrom. Pozrel som sa a videl som policajné auto v protismere. Vrátil som sa či nepotrebujú pomoc, jeden z policajtov mi odvrkol, že už volali kolegov," uviedol pre Plus JEDEN DEŇ svedok nehody Martin (32). "Vyzeralo to tak, že Mercedes pred nimi zabrzdil, keďže bol blízko priechodu pre chodcov, a chlapci v uniformách to pre nepozornosť asi nezaregistrovali," poznamenal vtipne mladý Košičan.

Vodič meďáka sa čudoval

Dodal, že vodičovi Mercedesu nebolo všetko jedno, keď si uvedomil, kto do neho nabúral.

So žiadosťou o vyjadrenie sme oslovili KR PZ v Košiciach.

"Len" škodová udalosť

Košický krajský policajný hovorca Alexander Szabó povedal, že dopravnú nehodu evidujú ako škodovú udalosť bez zranení, a k týmto typom nehôd vyjadrenie neposkytujú. Neskôr však zmenil názor. "Ide o škodovú udalosť, ku ktorej došlo dnes dopoludnia na Triede KVP v Košiciach medzi dvoma vozidlami zn. Hyundai I35 a vozidlom zn. Mercedes C180. Celková odhadovaná škoda na vozidlách predstavuje sumu 4- tisíc eur," spresnil policajný hovorca.