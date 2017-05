VIDEO Ďalší šialenci v drahých fárach! Zo slovenských ciest si urobili okruh F1!

Do redakcie nám čitateľ poslal svoj postreh zo stránok na sociálnych sieťach. Nedalo mu to, pretože to, čo tam uvidel, ho šokovalo! To, že niektorí šoféri majú ťažkú nohu, je známe. Avšak títo mladíci sa zahrali rovno na Fittipaldiho!