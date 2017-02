Bos Černák opäť pred súdom: Bude vypovedať o vražde zakladateľa najväčšieho mafiánskeho gangu

Vražda bosa

Zakladateľa obávanej zločineckej skupiny Miroslava Sýkoru zastrelili 6. februára 1997. V máji 2013 vyšetrovateľ z jeho vraždy obvinil Ľuboša Ferusa, Mareka Ľuptáka, Richarda Benčiča prezývaného Kofola a Milana Majtana alias Starého.

Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu na vozidle Audi A100 spolu s jedným ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta strelami zo samopalu.

Sýkoru najskôr trafili troma ranami do nohy. Útočníci ho potom dorazili streľbou zo samopalu, pričom mu podľa obžaloby výstrelmi spôsobili trinásť poranení hlavy a hrudníka.

Nahradil ho Kýbel

Na druhý deň po vražde mal Ferus vyplatiť Petrovi Križanovičovi - známejší bol pod prezývkou Duran -, ktorý celú akciu naplánoval 1,5 milióna korún.

Čítajte viac Diplomatova mafiánska kariéra: Miroslav Sýkora robil špinavú prácu pre tajnú službu

Duran sa po Sýkorovej vražde skrýval istý čas skrýval. Po návrate do Bratislavy v apríli 1997 vybuchla v Petržalke nálož, ktorá bola umiestnená pod autom zaparkovaným vedľa Duranovho terénneho auta. Stalo sa to práva v čase keď Duran nastupoval do auta. Útok neprežil.

Po Sýkorovej smrti sa bosom sýkorovcov stal Róbert Lališ prezývaný Kýbel. Ten vytvoril štruktúru podobajúcu sa skutočnej mafii.

Sýkorovci ako zločinecká skupiny fungovali až do roku 2012. V tom čase ich počet odhadovali na viac ako sto mužov. Bosa Lališa odsúdili začiatkom minulého roku na doživotie pre vraždy.

Černák ukázal prstom priamo na Mečiara: Ty si si nás objednal!

Kto bol Miroslav Sýkora?

Miroslav Sýkora bol kumpánmi vnímaný ako jeden z mála inteligentných mužov bratislavského podsvetia. Študoval dve vysoké školy - diplomaciu v Moskve a žurnalistiku na Slovensku, ktorú však nedokončil.

Ako mafiána ho začali vnímať potom, ako sa obklopil obávanými rusky hovoriacimi mužmi. Keď postupne začal k sebe naberať aj Slovákov, jeho pozícia v podsvetí začiatkom deväťdesiatych rokov ešte zosilnela.

Skupina dostala meno po jej zakladateľovi - sýkorovci. Pôsobili najmä v Bratislave a okolí ako výpalníci či vydierači. Sýkora bol známy svojimi kontaktmi s vtedajším vedením Slovenskej informačnej služby (SIS).

EXKLUZÍVNE FOTO Černákovec Ján Kán si užíva na slobode. V prominentnej spoločnosti!