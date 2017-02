Politici ako nadľudia? Bratislava opäť „pumpla“ pracujúcich, poslanci však za ubytovne stále platiť nemusia

Príjem každého z mimobratislavských poslancov Národnej rady, ktorých je cez päťdesiat, dosahuje s paušálnymi náhradami zhruba tri a pol tisíc eur. Napriek tomu sa im všetci musíme skladať na bývanie v našej metropole. Neplatia ani len poplatky mestu.

Na druhej strane obyčajných ľudí s 500 - 600 eurovými výplatami vyšla do konca minulého roka jediná posteľ v bratislavskej ubytovni najmenej 125 eur. To však hovoríme o nocľahárni, so spoločnou kuchyňou, sprchami, či toaletami na chodbe, kde žijú hlavne bezdomovci a sociálne prípady na hranici chudoby. Tam, kde ponúkajú slušnejší štandard a služby si museli prirátať minimálne päťdesiatku, neraz stovku.

Od nového roka je táto suma ešte vyššia. Bratislava sa totiž rozhodla, že všetkým, bez rozdielu, vezme prostredníctvom dane za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach ďalších päťdesiat eur mesačne. Vrátane občanov s trvalým, či prechodným pobytom, bezdomovcov, či sociálnych prípadov. Pre mnohých robotníkov tak dochádzanie za prácou do hlavného mesta stratí zmysel a tí najchudobnejší môžu dokonca skončiť na ulici...

