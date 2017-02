Vinohradník Rozin: Verejná súťaž o vinohrady za euro je neférová!

Deň pred hlasovaním mestských poslancov o tomto nájme zaslal Alexander Rozin primátorovi Nesrovnalovi list s výčitkou, že verejnú súťaž nepovažuje za fér hru.

"Podľa môjho názoru treba vziať do úvahy aj možné komplikácie plynúce z faktu, že by vo verejnej súťaži zvíťazil záujemca, ktorý sa časom preukáže ako nespôsobilý zabezpečiť revitalizáciu vinohradov," argumentuje podnikateľ Rozin v liste primátorovi.

Vinohrady, o ktoré má podnikateľ Rozin záujem, sú v katastri mestskej časti Nové Mesto. Jej starosta Rudolf Kusý si ako člen Mestskej rady myslí, že by bolo fér dať šancu aj iným záujemcom.

"Vzhľadom na najrôznejšie zlé skúsenosti, obzvlásť v Bratislave, by bolo dobré stanoviť presne, čo je možné tam postaviť. Asi nikto nebude brániť postaveniu vodnej nádrže potrebnej pri pestovaní hrozna. Ale aby sa nepostavili nejaké haly, ktoré budú mať úplne iný účel. Bolo by treba jasne to obmedziť. Alebo zaviazať magistrát, že musí odsúhlasiť každú jednu stavbu," dodal Rudolf Kusý.

