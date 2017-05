Prekliaty tunel Višňové: Má ďalšiu obeť - Miroslava (42) zavalili skaly

K nešťastiu došlo dnes dopoludnia v sedemkilometrovom tuneli Višňové, ktorý bude súčasťou diaľnice D1. V priebehu ani nie dvoch mesiacov ide už o tretiu nehodu.

„Pracovník utrpel povrchové zranenie, ktoré mu spôsobil odrazený kameň pri riadnom pravidelnom odstrele,“ informovala nás hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.

Odstrely sa vykonávajú denne, priemerne 8 až 9-krát, podľa možností geológie.

Pred odstrelom sa chránil

Ako sa nám podarilo zistiť, robotník bol v čase odstrelu v bezpečnostnej zóne. „Utrpel zranenie a bol pri vedomí hospitalizovaný v martinskej nemocnici. Podrobí sa viacerým vyšetreniam. Momentálne je ťažko sa vyjadrovať k jeho stavu,“ prezradil nám zdroj z martinskej nemocnice.

Kolegovia sú v šoku

Práce na tuneli naďalej pokračujú, no robotníci sú z tohto nešťastia v šoku. „Je to neuveriteľné, že je to tretia nehoda za pár týždňov v našom tuneli. Čo sa zase stane nabudúce?,“ pýta sa robotník Ján (38).

Zomrela mladá geodetka

Na stavbe v tuneli Višňové 10. apríla tragicky zahynula 25-ročná geodetka z okresu Bardejov. Bagrista mal pracovným strojom naraziť do motorového vozidla, v ktorom sedela s kolegom (46).

Zadymený tunel

Len o pár dní neskôr, 27. apríla, zadymila tunel Višňové tlejúca izolácia elektrického kábla. Vznietenie približne 15 metrov dlhého kábla pravdepodobne spôsobilo medzifázové poškodenie izolácie.

Záchranné zložky dorazili na miesto do niekoľkých minút, z tunela vyviedli všetkých 18 pracovníkov. Pri požiari sa našťastie nikto nezranil, jeden pracovník bol na pozorovaní v nemocnici.