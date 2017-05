Zúfalá mamička malých detí Andrea (33): Stavbári nás uväznili vo vlastnom dome!

Na problém nás upozornila Andrea (33), ktorá na spomínanej ulici býva a má dve deti. „S 10-mesačnou dcérkou som ostala uväznená v dome, pretože som sa s kočíkom nemohla nikam dostať. Pred domami máme namiesto cesty asi 30 až 40 cm hlbokú jamu, ktorú zrejme budú ešte prehlbovať,“ posťažovala sa mladá mamička. „Na ulici pritom bývajú minimálne tri rodiny s deťmi v kočíkoch aj jedna vozičkárka. Chodci tu teraz vôbec nemajú kadiaľ chodiť,“ vysvetľovala Andrea. Prečo Miestny úrad v bratislavskom Ružinove volil takýto spôsob opravy cesty, sme sa pýtali na stavebnom úrade. Vladimír Lištiak, ktorý je uvedený ako stavebný dozor, žiadny problém nevidí. „Dotyčnej panej sme našli cestu ako môže s kočíkom chodiť a bola spokojná,“ povedal. „Navyše stavenisko je vec zhotoviteľa,“ dodal.

Stavbyvedúceho sme síce na stavbe našli, ale nebol kompetentný k ničomu sa vyjadrovať, hoci o probléme pani Andrey vedel. Oslovili sme teda hovorkyňu spoločnosti EuroviaSK, ktorá cestu rekonštruuje, Lenku Kubejovú. Tá o probléme nevedela.

Andrea sa desí, ako takto bude žiť do konca júla. „Vraj urobia cestičku z dosiek. Dodnes tam nie je, len jednu paletu tam hodili. S kočíkom mi občas pomohli chlapi na stavbe, ale na to sa predsa nemôžem spoliehať!“ namieta rozhorčene. „Ani si nechcem predstaviť, ako to tu bude vyzerať, keď zaprší,“ dodala.

Kvetinárstvo na ulici je otvorené. Pýtali sme sa majiteľa, či nemá nejakú tajnú cestičku na vozenie tovaru, ktorá by mohla pomôcť aj pani Andrei a ostatným mamičkám. „Sú dni, keď sa dá vojsť autom, ale väčšinou nosím tovar na chrbte, nejak to už vydržíme“ povedal. „Ale mamičkám veru nezávidím,“ dodal.

„Ja nechápem,“ zamyslela sa Andrea, „že v dobe, keď máme technológie na lety do vesmíru, nevieme spraviť cez rozkopanú cestu jednu bezpečnú lávku...“