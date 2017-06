Bratislavské letisko trhá rekordy: Vyberiete si leteckú destináciu aj vy?

V roku 2016 sa uskutočnilo na Letisku Bratislava spolu 25 690 letov, spolu odletov a príletov, čo je o 4 percentá viac pohybov lietadiel ako v roku 2015, keď bolo vybavených 24 622 letov.

"O 9 percent vzrástla aj preprava leteckého nákladu. V roku 2016 bolo vybavených spolu 22 895 ton carga, zatiaľ čo v roku 2015 sa vybavilo 21 098 ton nákladu. Významný dvojciferný nárast – o 12,3 % - sa dosiahol v celkovom počte vybavených cestujúcich. Bratislavským letiskom ich prešlo o 192 497 viac ako vlani. V pravidelnej doprave bolo vybavených 1 335 007 pasažierov (+24 %), v nepravidelnej doprave bolo prepravených 417 021 osôb (-14 %) a ostatná doprava zaznamenala 4 780 cestujúcich (+1 %)," povedala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

Po rokoch rekordné čísla

"Letisko Bratislava dosiahlo v minulom roku mimoriadny výsledok, keď vybavilo viac ako 1 756 000 cestujúcich. Je to rekordný počet za posledných 8 rokov a predstavuje 12,3-percentný nárast oproti roku 2015. Počty cestujúcich navyše rástli každý mesiac, čo je ďalší rekord. Toto číslo mohlo byť ešte významne vyššie, pokiaľ by geopolitickú situáciu neskomplikovala všadeprítomná hrozba teroristického útoku, ktorá odradila značný počet ľudí od ciest za dovolenkou do tradičných destinácií.

Osobne sa ale najviac teším z toho, že najväčší nárast cestujúcich zaznamenala pravidelná letecká doprava (plus 24 % oproti roku 2015) a teda rozvoj siete pravidelných leteckých spojení, ktorých počet vyrovnal historické maximum letiska z roku 2008, kedy bola spoločnosť Sky Europe na svojom vrchole. Letisko Bratislava v roku 2016 rástlo vo všetkých prepravných ukazovateľoch s výnimkou nepravidelnej leteckej dopravy, a to z dôvodu, ktorý som spomínal," zhodnotil rok 2016 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.

Najčastejšie na ostrovy

Najobľúbenejšou destináciou ostáva už niekoľko rokov Londýn-Stansted, kam bolo prepravených spolu na prílete a odlete viac ako 234-tisíc cestujúcich. Nasledujú destinácie Dublin, Berlín a Miláno. Všetky lety zabezpečuje letecká spoločnosť Ryanair. Do top 5 sa tento rok dostala aj destinácia Moskva-Vnukovo, kam prevádzkuje svoje lety letecká spoločnosť Pobeda s frekvenciou 5 x týždenne za ceny už od 20 eur za letenku.

Letisko ovláda Ryanair

Najväčším prepravcom na bratislavskom letisku v roku 2016 bola spoločnosť Ryanair, ktorá prepravila viac ako 1,16 milióna pasažierov. V roku 2016 pribudla na bratislavskom letisku aj nová letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá začala s prevádzkou pravidelných letov do Skopje v Macedónsku 2 x týždenne (od 28. marca 2016) a do Kyjeva na Ukrajine (od 17. decembra 2016). Zároveň v roku 2017 pridá 3 nové letecké spojenia do Klužu-Napoca (od 10. marca 2017 – 2 x týždenne), do Tuzly v Bosne a Hercegovine (od 27. marca 2017 – 3 x týždenne) a do Varšavy (od 30. júna 2017 – 4 x týždenne) a späť z týchto destinácií. V roku 2016 pribudlo na BTS spolu 7 nových pravidelných liniek. Okrem Skopje a Kyjeva aj linky do Manchesteru a na Korfu a od zimného letového poriadku nové linky do Nišu v Srbsku, do Eilatu-Ovdy v Izraeli a do Leeds-Bradford vo Veľkej Británii a spiatočne. Všetky prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair.