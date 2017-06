Bratislavský Istropolis v ohrození: Zlikvidujú ho ako PKO?

Pre bratislavské Nové Mesto je neprijateľné prípadné zbúranie budovy Istropolisu na Trnavskom mýte, alebo nezachovanie kultúry a kultúrneho vyžitia na tomto mieste. Na dnešnej tlačovej besede to vyhlásil novomestský starosta Rudolf Kusý.

Reagoval tak na súťaž na predaj budovy, ktorú vyhlásil Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR ako vlastník budovy. Za neprijateľné zároveň považuje, že mestská časť nepozná podmienky ani ďalšie informácie chystaného predaja, ako aj to, že odborári so samosprávou nekomunikujú.

Ako ho zachrániť?

„Istropolis nie je PKO, Istropolis je jedna z najhodnotnejších stavieb, ktorá poskytuje kultúrne vyžitie. Chceme verejnosti a potenciálnym kupujúcim povedať jasné posolstvo, že v žiadnom prípade nepodpíšem nijaké rozhodnutie, ktoré by hovorilo o likvidácii, o zrovnaní Istropolisu so zemou," povedal Kusý s tým, že budú trvať na tom, aby bola zachovaná kultúrna funkcia budovy. Potenciálnym novým vlastníkom pritom odkazuje, že ak budú ich predstavy o tom, čo s budovou, v rozpore s predstavami mestskej časti, môžu očakávať, že sa so samosprávou budú "naťahovať" roky.

Najväčšia kultúrna sála u nás

Starosta poukazuje napr. na fakt, že Istropolis má sálu s kapacitou 1300 ľudí, čo je najväčšia kultúrna sála na Slovensku. Je tiež podľa neho nepredstaviteľné, aby zmizla budova s architektonickou a historickou hodnotou. V neposlednom rade argumentuje tým, že budovu nevlastní súkromník, ale stavala sa za štátne peniaze. „Istým spôsobom patrí nám všetkým. Preto je nepredstaviteľné, aby ju stihol osud ako PKO. Podobné barbarstvo sa nesmie zopakovať," zdôraznil Kusý.

Zároveň ale podotýka, že mestská časť nie je proti prípadnej rekonštrukcii budovy. Ak by chcel prípadný nový vlastník alebo vlastníci interiér obnoviť, prípadne pristavovať alebo nadstavovať, samospráva v tom problém nevidí.