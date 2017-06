FOTO Organizátor párty v Bratislave, ktorú museli evakuovať: Ľudia tam mohli zomrieť!

Organizátor piatkového hudobno-tanečného podujatia Ibiza Párty 2017, ktoré prerušil falošný bombový poplach a polícia musela evakuovať z areálu bratislavských Zlatých pieskov približne 6000 jeho účastníkov, dnes poďakoval fanúšikom za zvládnutie situácie.

"Za pomoci polície a bezpečnostnej služby došlo k pomerne rýchlej evakuácii bez ujmy na zdraví, a to aj vďaka disciplinovanosti fanúšikov, ktorí pochopili túto situáciu a areál opustili v priebehu 15 minút," povedal Peter Koterec na tlačovej konferencii v Bratislave.

"Nemali sme na výber, akúkoľvek hrozbu je potrebné v súčasnosti brať vážne, ohrozenie života je dôležitejšie ako zábava, nemohli sme si dovoliť riskovať zdravie účastníkov, ak by tá hrozba bola reálna," zdôraznil Koterec.

Celý rozruch spôsobil telefonát z Českej republiky, ktorý prijala tiesňová linka 112. Anonym oznámil, že sa na koncerte nachádza bomba.

"Polícia vykonala potrebné bezpečnostné opatrenia a s pomocou hliadky PMJ, hliadky dopravnej a mestskej polície a pracovníkov SBS, usmerňovali návštevníkov do bezpečia," informovala krajská policajná hovorky Lucia Mihalíková.

Hrozba sa ukázala ako planý poplach, no aj napriek tomu, headliner už nevystúpil. Ľudia sa pochopiteľne sťažovali, no podľa polície a aj bezpečnostného manažéra Petra Hižnaya, organizátor ohrozeného podujatia dodržal bezpečnostný manuál.

Aj keď tanečnú párty prerušili počas vystúpenia jej headlinera Tujama na základe pokynov polície, organizátor pripravil pre fanúšikov svetového DJ náhradu.

"V spolupráci s jeho manažmentom sme sa dohodli na tom, že Tujama donesieme na Slovensko opäť a každý, kto nám preukáže zakúpenie vstupenky, dostane zadarmo vstup na akciu, ktorá sa bude konať pravdepodobne v septembri," vyhlásil Koterec s tým, že aj účastníci, ktorí pricestovali na párty zo zahraničia a preukážu zakúpenie vstupenky, dostanú zadarmo vstupenku na nové podujatie.

To sa bude konať v indoorových priestoroch.

"Počasie nám to už nepreruší, takisto zvýšime bezpečnostné opatrenia na podujatí, po uzavretí priestoru požiadame o pyrotechnickú prehliadku. Vyžaduje to od nás aj manažment Tujama, keďže sa to udialo počas jeho vystúpenia a manažment to berie aj ako útok na jeho osobu," poznamenal organizátor, ktorý si bude u šíriteľa poplašnej správy uplatňovať náhradu spôsobenej škody, čo môže byť pre neho väčší problém ako väzobné stíhanie.

"Ak by evakuačná situácia nebola zvládnutá, reálne mohlo dôjsť až k smrti niekoľkých ľudí. Evakuovali sme približne 6000 ľudí, pršalo a ak by nastala davová psychóza, ľudia tam mohli zomrieť," povedal Koterec.