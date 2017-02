FOTO Pivo tieklo potokom: V Bratislave otvorili podnik, v ktorom si na svoje príde každý!

Podnik, za ktorým stojí Milan Bílik, ktorý je majiteľom aj Prievalského pivovaru Sandorf a Radoslav Valápka z oravského pivovaru Kastelán, má v ponuke 33 druhov čapovaných pív.

Ak ste hľadali bar so širokou ponukou skvelých pív, mohli ste vycestovať do Košíc. Tam vás každý nasmeruje do podniku Dobré časy, ktorý uvádza, že má v ponuke až 50 rôznych druhov piva.

Bežne však majú na výčape "len" 26 druhov. "Neviem, či sme najväčší na Slovensku, ale v Bratislave určite. Nám však nejde o prvenstvo, chceme, aby sa u nás ľudia cítili dobre," povedal Radoslav Válapka.

"Budeme sa snažiť udržať štandard, aby sme mali každý deň v ponuke 33 druhov pív," dodal. Na včerajšom otvorení bolo plno. Hostia si pochvaľovali nielen výborné pivá, ale aj skvelé jedlo.

"Máme tu klasické jedlá, tradičné slovenské jedlá a, samozrejme, jedlá k pivu. Pečené koleno, rebierka, rôzne pochutiny," prezradil jeden z majiteľov. Podnik má dve poschodia a na oboch sú pípy s pivami.

"Vyzerá to tu super, určite sa sem vrátim. Som zvedavý, ako sa to udrží," povedal jeden z hostí.