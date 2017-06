Krvavý atentát na Heydricha: Viedol ho Slovák z Rajeckých Teplíc

Výsadkári odštartovali akciu 27. mája 1942. Zaútočili na križovatke vtedajšej Kirchmayerovej (dnešnej Zenklovej) ulice s ulicou V Holešovičkách v ostrej zákrute dole kopcom. Valčík im mal dať znamenie, že sa Heydrich blíži.

Gabčíkovi však pri akcii zlyhal samopal. Heydrich prikázal šoférovi zastať a Kubiš hodil na spomaľujúci Mercedes-Benz granát, ktorý vybuchol pri zadnom kolese a zranil Heydricha na chrbte. Ten sa ešte pokúšal atentátnikov prenasledovať.

Pre ťažké vnútorné zranenia ho previezli do pražskej nemocnice Bulovka, operovali ho a zotavoval sa, no 4. júna 1942 podľahol infekcii. Údajne sa mu do rany dostala konská srsť z čalúnenia auta.

Úkryt v kostole ich nezachránil

Atentátnici sa ukryli v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoda. Udavači ich úkryt prezradili a muži sa po hrdinskom boji s presilou v krypte kostola 18. júna 1942, teda pred 75 rokmi, radšej sami zastrelili.

Jan Kubiš však zomrel až v lazarete SS v Podolí. V blízkosti miesta atentátu bol v roku 2009 odhalený pamätník operácie Antropoid.

Surová pomsta za Heydricha

Nemci sa za smrť Heydricha surovo pomstili. Tzv. Heydrichiáda mala katastrofálne následky. Nemci vyhlásili stanné právo, mučili a popravili stovky odbojárov a ľudí, ktorí parašutistom pomáhali.

Vyhladili obce Lidice a Ležáky, kde mužov postrieľali, ženy a deti nahnali do drevených budov a zapálili ich. Deti, ktoré prežili, poslali do koncentrákov alebo na prevýchovu do Nemecka. Zavraždili okolo 15-tisíc ľudí.

Domáci odboj na dlhú dobu kruto potlačili. Na pamiatku tohto utrpenia dávali ľudia na celom svete vtedy narodeným deťom meno Lidice.

Muži, ktorí zaútočili na Heydricha

Bol to Jozef Gabčík (Slovák s krycím menom Zdeněk), Jan Kubiš (Čech s krycím menom Ota Navrátil) a Josef Valčík (Moravák). Všetci boli špeciálne vycvičení v Škótsku.

Gabčík sa narodil 8. apríla 1912 v obci Poluvsie, čoje dnes časť slovenských Rajeckých Teplíc. Jeho otec František putoval za prácou do USA a Argentíny. Gabčík sa v Česku vyučil za kováča. V Košiciach absolvoval vojenskú službu a v rámci nej vyššiu školu. Pri nehode sa nadýchal bojových plynov a preložili ho do vojenského skladu v Trenčíne, patriaceho Nemcom, kde urobil sabotáž. Utiekol do Francúzska a odtiaľ ho po páde vlády evakuovali do Anglicka. Zaradili ho na výcvik pre plnenie úloh zvláštneho určenia a stal sa jedným z prvých ôsmich absolventov kurzu útočného boja v Škótsku. Pre mimoriadne prejavy odhodlania v boji ho vymenovali za veliteľa výsadku Anthropoid.

Atentátnici boli vojaci a plnili rozkazy. Vedeli vopred, že s ich návratom do Veľkej Británie sa nepočíta. Gabčík slepo plnil rozkazy, ktoré dostal, a vôbec nerozmýšľal o tom, že sa s Kubišom a Valčíkom stanú obetnými baránkami. Ktovie, či by konal rovnako, keby vedel, aké besnenie a vraždenie nasledovalo po jeho skutku...

Zavraždený ríšsky protektor

Autor holokaustu a koncentrákov Reinhard Tristan Eugen Heydrich (7. marec 1904 Nemecko – 4. jún 1942 Praha) bol nemecký politik, člen nacistickej strany NSDAP, druhý najvyšší predstaviteľ nacistických ozbrojených zložiek Waffen-SS, spolupracovník Heinricha Himmlera, jeden z autorov holokaustu a koncentračných táborov.

V rokoch 1936 – 1939 bol veliteľom nacistickej tajnej polície Gestapo, v rokoch 1941 – 1942 bol ríšsky protektor protektorátu Čechy a Morava.

Kto stál za Anthropoidom?

Príkaz na tento čin zrejme vydala československá exilová vláda pod vedením Edvarda Beneša, vtedajšieho prezidenta ČSR, pracujúca v Londýne. Trvala na jeho vykonaní napriek varovaniu domáceho odboja, že tento čin povedie k brutálnym represiám.

Heydrichova likvidácia však mala vo vojnou zmietanej Európe veľký ohlas. Najvýznamnejšieho nacistického pohlavára zavraždili príslušníci protinacistického odboja.