Slnečné horúce leto je preč! Čaká nás drastická víkendová zmena

Prakticky na celom Slovensku už prší. V Bratislave a na juhozápadnom Slovensku sa dokonca objavili aj búrky. Akurát na východe si ešte užívajú slniečko. Aj tam sa to však zmení.

Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav pre celé Slovensko. Varovanie platí do dnešných večerných hodín. Potom by sa mala situácia upokojiť.

Aké počasie nás čaká?

Dnes bude veľká oblačnosť. Postupne sa na mnohých miestach objaví dážď, prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Teplota bude 21 až 28 stupňov. Južný, postupne prevažne západný vietor bude mať rýchlosť do 30 km/h, v nárazoch miestami okolo 55 km/h.

V sobotu bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele i búrky. Na juhu lokálne zmenšená oblačnosť. Nočná teplota 12 až 7, na juhozápade okolo 14 st. Denná teplota 17 až 22, v severnej polovici 12 až 17 st. Prevažne severozápadný vietor do 35, v nárazoch miestami okolo 55 km/h.

Na slnko si počkáme do nedele

V nedeľu to bude už lepšie: malo by sa vyčasiť, bude slnečno, s teplotami od 19 na severe do 27 stupňov na juhu Slovenska.

Aj ďalší pracovný týždeň by sa mal začať teplým slnečným počasím. Teploty sa znova môžu prehupnúť cez tridsiatku.

V stredu a vo štvrtok môžu teploty klesnúť, ale malo by to byť iba prechodné a nie príliš výrazné ochladenie.