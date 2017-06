FOTO Tisícky štrajkujúcich pred Volkswagenom: Za pás sa nevrátime - hoci aj niekoľko dní!

Štrajk sa začal o šiestej ráno, niekoľko tisíc zamestnancov stojí pred hlavnou bránou. V rukách držia transparenty s heslami „Nechceme egoistické vedenie“ či „Neponižujte nás“, „Máme svoje práva“ či „Sme súčasťou koncernu“.

Prehovoril predseda Moderných odborov Volkswagenu Zoroslav Smolinský. Zamestnancom prečítal list, ktorý posielajú vedeniu podniku a vyzval ho, aby prišlo medzi štrajkujúcich.

Vydržíme, neustúpime!

Z vedenia od včerajšieho poobedia zatiaľ žiadna ponuka neprišla. „Sme pripravení štrajkovať až do konca týždňa a v zásade až do celozávodnej dovolenky, ktorá bude v júli,“ povedal Smolinský.

Do štrajku išli odbory s 11 požiadavkami, pričom hlavnou je zvýšenie tarifných miezd o 16 percent. Odôvodňujú to rekordnými hospodárskymi výsledkami spoločnosti a vysokou kvalitou pracovníkov, ktorí by mali byť aj primerane ohodnotení.

Čo hovorí automobilka

K aktuálnej situácii poslala spoločnosť Volkswagen Slovakia toto stanovisko: Úprimne ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí dnes prišli do práce. Mrzí nás, že napriek ústretovej vyššej ponuke, ktorú včera predložilo naše vedenie, neprišlo k dohode. Vyzývame odborovú organizáciu na ústretový krok smerom k obojstranne akceptovateľnej dohode. Nezodpovedné požiadavky odborov ohrozujú budúcnosť podniku a pracovné miesta našich zamestnancov. V priebehu dňa s ohľadom na vývoj udalostí poskytneme ďalšie stanovisko.

Vedenie firmy privítali piskotom

Po tom, ako sa vedenie rozhodlo postaviť pred dav štrajkujúcich zamestnancov, ozval sa veľký piskot. Šéf právneho oddelenia Boris Michalík po pár minútach bez slova odišiel. Ako uviedol predseda Moderných odborov Zoroslav Smolinský, prišli len zmonitorovať situáciu pred fabrikou.

Z pojazdnej tribúny okrem iného odznela informácia, že dnes sa v bratislavskej fabrike nevyrobilo žiadne SUV. Vyrobilo sa len 44 menších áut. Viacerí sa však vyjadrili, že tie by si nekúpili.